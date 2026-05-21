Η Ντουμπάι ήταν η αρχή: Έρχεται κι άλλη ομάδα από τη Μέση Αναστολή στη Euroleague

Το εγχείρημα της Dubai BC δεν θα είναι το μοναδικό από τη Μέση Αναστολή, καθώς γίνονται ζυμώσεις για μια ακόμα ομάδα ώστε να ακολουθήσει παρόμοια πορεία.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Dubai BC έχει καταφέρει να κάνει αίσθηση με την παρουσία της. Αρχικά στην ABA Liga και εν συνεχεία κσι στη Euroleague, όπου είχε μια άκρως ανταγωνσιτική παρουσία και θέτει τον πήχη ψηλά για το μέλλον.

Αυτό φαίνεται και από την έντονη προσέγγιση προς τον Τσάβι Πασκουάλ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας το ερχόμενο καλοκαίρι.

Φαίνεται όμως πως δεν θα είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Μέσης Ανατολής στη διοργάνωση, καθώς στο παρασκήνιο οι ζυμώσεις είναι έντονες κακ ήδη υπάρχει έντονη κινητικότητα στο Άμπου Ντάμπι.

Πιο συγκεκριμένα, παράγοντες από το Άμπου Ντάμπι συζητούν για τη δημιουργία ομάδας που θα έχει παρόμοια πορεία με αυτή της Ντουμπάι. Θα ξεκινήσει να αγωνίζεται στον ABA Liga και εν συνεχεία θα βρεθεί στην Euroleague στο πλαίσιο επέκτασης της διοργάνωσης.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο συζητιέται στους κόλπους των ισχυρών παραγόντων της περιοχής εδώ και περίπου μια τριετία, με την παρουσία της Dubai BC να αποτελεί παράδειγμα για το τι θέλει να πετύχει η ομάδα στο μέλλον.

