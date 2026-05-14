Σύζυγος Γκραντ: «Είμαστε συντετριμμένοι - Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας αγαπάμε»

Μήνυμα μέσω story στο Instagram έστειλε η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, με αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να μείνει εκτός του Final Four της Αθήνας.

Στη φωτογραφία που ανέβασε με τον Αμερικανό γκαρντ μαζί με τα δύο τους παιδιά, εξέφρασε τη στήριξη προς τον κόσμο των «πράσινων» υπογραμμίζοντας ότι οι δυσκολίες είναι μέρος της διαδρομής.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Όμως, οι συζητήσεις μαζί τους για τη ζωή, τα μαθήματα, την οικογένεια, το μπάσκετ, τις δυσκολίες και τον χαρακτήρα είναι ξεχωριστές. Όλα αυτά είναι μέρος της διαδρομής και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας αγαπάμε. Είμαστε μαζί σας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή της.

