Επέστρεψε ο γιακάς στη νέα φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το πρωί της Πέμπτης αποκαλύφθηκε η αγωνιστική φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη σεζόν 2026-2027.

Κατακόκκινη, απλή και συνάμα εντυπωσιακή, η εμφάνιση έχει μεγάλη διαφορά με τη φετινή σε ό,τι αφορά το κομμάτι του λαιμού.

Εκεί το σχέδιο αλλάζει και επιστρέφει ο γιακάς στις φανέλες των «κόκκινων διαβόλων», στο «τιμόνι» των οποίων όλοι ευελπιστούν να παραμείνει ο Μάικλ Κάρικ.

