ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον «αέρα» ο τελικός των play offs στην Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον «αέρα» ο τελικός των play offs στην Αγγλία

Η Σαουθάμπτον κατηγορείται για «κατασκοπία»!

Η Σαουθάμπτον έφτασε στην ανατροπή και επικράτησε με 2-1 της Μίντλεσμπρο το βράδυ της Τρίτης (12/05), παίρνοντας έτσι την πρόκριση στον μεγάλο τελικό των play offs ανόδου της Championship, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα αλλά και του 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Όμως, δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στο μεγάλο αυτό παιχνίδι, με ένα τεράστιο σκάνδαλο να έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Αγγλία. Ο λόγος για το «Spygate», η υπόθεση αυτή  ξέσπασε όταν στελέχη της Μίντλεσμπρο φέρεται να εντόπισαν μέλος του επιτελείου των «αγίων» να καταγράφει κρυφά την ιδιωτική τους προπόνηση, μόλις 48 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Κιμ Χέλμπεργκ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά μετά την ήττα, συγκρατώντας τα δάκρυά του και χαρακτηρίζοντας το φερόμενο περιστατικό κατασκοπείας ως «ντροπή», υποστηρίζοντας ότι έπληξε την ακεραιότητα ολόκληρης της διοργάνωσης.

Η EFL απήγγειλε επίσημα κατηγορίες στη Σαουθάμπτον για ανάρμοστη συμπεριφορά, επικαλούμενη κανονισμό του 2019 που απαγορεύει αυστηρά την παρακολούθηση της προπόνησης αντιπάλου εντός 72 ωρών από προγραμματισμένο αγώνα.

Η βαρύτερη πιθανή κύρωση προβλέπει την κατακύρωση του αγώνα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτόματη νίκη 3-0 υπέρ της Μίντλεσμπρο. Εναλλακτικά, ανεξάρτητη επιτροπή έχει την εξουσία να αποκλείσει τη Σαουθάμπτον, στερώντας της ακόμη και τη συμμετοχή στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Σαουθάμπτον, Φιλ Πάρσονς, επιβεβαίωσε τη συνεργασία του συλλόγου με τις αρχές, ζητώντας ωστόσο χρόνο για εσωτερική έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο της υπόθεσης πριν ληφθούν οριστικές πειθαρχικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση που οι «άγιοι» εξασφαλίσουν την άνοδο πριν από την έκδοση απόφασης, ενδέχεται να μην αντιμετωπίσουν σημαντική αφαίρεση βαθμών στην έναρξη της επόμενης σεζόν της Premier League, καθώς η EFL δεν έχει αρμοδιότητα στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο σύλλογος δημοσίευσε πληροφορίες αναφορικά με τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, με τόσο το ποστ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όσο και με το κείμενο στην ιστοσελίδα του κλαμπ να κατεβαίνουν μερικές ώρες αργότερα, περιμένοντας την απόφαση από την διοργανώτρια αρχή.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη