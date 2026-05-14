Στον «αέρα» ο τελικός των play offs στην Αγγλία

Η Σαουθάμπτον έφτασε στην ανατροπή και επικράτησε με 2-1 της Μίντλεσμπρο το βράδυ της Τρίτης (12/05), παίρνοντας έτσι την πρόκριση στον μεγάλο τελικό των play offs ανόδου της Championship, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα αλλά και του 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Όμως, δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στο μεγάλο αυτό παιχνίδι, με ένα τεράστιο σκάνδαλο να έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Αγγλία. Ο λόγος για το «Spygate», η υπόθεση αυτή ξέσπασε όταν στελέχη της Μίντλεσμπρο φέρεται να εντόπισαν μέλος του επιτελείου των «αγίων» να καταγράφει κρυφά την ιδιωτική τους προπόνηση, μόλις 48 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Κιμ Χέλμπεργκ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά μετά την ήττα, συγκρατώντας τα δάκρυά του και χαρακτηρίζοντας το φερόμενο περιστατικό κατασκοπείας ως «ντροπή», υποστηρίζοντας ότι έπληξε την ακεραιότητα ολόκληρης της διοργάνωσης.

Η EFL απήγγειλε επίσημα κατηγορίες στη Σαουθάμπτον για ανάρμοστη συμπεριφορά, επικαλούμενη κανονισμό του 2019 που απαγορεύει αυστηρά την παρακολούθηση της προπόνησης αντιπάλου εντός 72 ωρών από προγραμματισμένο αγώνα.

Η βαρύτερη πιθανή κύρωση προβλέπει την κατακύρωση του αγώνα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτόματη νίκη 3-0 υπέρ της Μίντλεσμπρο. Εναλλακτικά, ανεξάρτητη επιτροπή έχει την εξουσία να αποκλείσει τη Σαουθάμπτον, στερώντας της ακόμη και τη συμμετοχή στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Σαουθάμπτον, Φιλ Πάρσονς, επιβεβαίωσε τη συνεργασία του συλλόγου με τις αρχές, ζητώντας ωστόσο χρόνο για εσωτερική έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο της υπόθεσης πριν ληφθούν οριστικές πειθαρχικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση που οι «άγιοι» εξασφαλίσουν την άνοδο πριν από την έκδοση απόφασης, ενδέχεται να μην αντιμετωπίσουν σημαντική αφαίρεση βαθμών στην έναρξη της επόμενης σεζόν της Premier League, καθώς η EFL δεν έχει αρμοδιότητα στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο σύλλογος δημοσίευσε πληροφορίες αναφορικά με τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, με τόσο το ποστ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όσο και με το κείμενο στην ιστοσελίδα του κλαμπ να κατεβαίνουν μερικές ώρες αργότερα, περιμένοντας την απόφαση από την διοργανώτρια αρχή.

