Δύο λέξεις: Παταγώδης αποτυχία

Να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Και να τα λέμε όλα ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της Euroleague δεν άξιζε να περάσει στο Final-4. Οι «πράσινοι» στη μεγαλύτερη διάρκεια του «μαραθωνίου» ήταν πολύ μακριά από τον πραγματικό τους εαυτό και δεν έπαιξαν το μπάσκετ που πραγματικά μπορούν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και τα συμβόλαιά τους, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Ο Παναθηναϊκός στη regular season δεν άξιζε να είναι στο Final-4 και για τον λόγο αυτό κατάφερε να προκριθεί στα playoffs μέσω των play-in. Και αυτό λέει πολλά.

Στα δύο όμως πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί. Ότι οι παίκτες του έπαιξαν σύμφωνα με το όνομα που έχουν στην πλάτη της φανέλας τους, αλλά και αυτό που βρίσκεται στο στήθος τους. Αλλά στο τέλος επικράτησε το… μπάχαλο που επικράτησε στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Στην πιο κρίσιμη φάση της χρονιάς ο Παναθηναϊκός ήταν αλλού γι… αλλού. Απροετοίμαστος όπως είπε και ο Ματίας Λεσόρ. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ο Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε ποτέ να ρίξει νερό στο.. κρασί του και να δοκιμάζει έναν διαφορετικό δρόμο, ένα διαφορετικό… μονοπάτι, με τον Παναθηναϊκό να πληρώνει τις εμμονές του, τις λάθος αποφάσεις τους και ουσιαστικά τις… κόντρες του με τους παίκτες του.

Η δήλωση του Τούρκου τεχνικού κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Game 5 για τον Τι Τζέι Σορτς είναι… ανεκδιήγητη. Με μία μόνο λέξη ο προπονητής του «τριφυλλιού» τελείωσε τον παίκτη του. Κάτι που φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο όταν δεν τον χρησιμοποίησε εκ νέου, εναποθέτοντας τις ελπίδες του για πρόκριση στους Βασίλη Τολιόπουλο και Μάριους Γκριγκόνις. Δύο παίκτες που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν υπήρχαν στο rotation όλη τη σεζόν, με τον πρώτο μάλιστα για μία ακόμα φορά να εκθέτει τον προπονητή του με την εμφάνιση και την απόδοσή του.

Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, στα κρίσιμα οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Τα Games 1, 2 kai 3 θα μείνουν στην ιστορία με την ομάδα του «τριφυλλιού» να χάνει μια απίστευτη σειρά και να μένει εκτός Final-4, τη στιγμή που ήταν με το ενάμιση πόδι εκεί.

Και όπως η αδιανόητη επιτυχία του 2024 έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Εργκίν Αταμάν, έτσι και η παταγώδης αποτυχία του 2026, φέρει την ίδια ακριβώς υπογραφή.

ΥΓ1: Ο μόνος που θύμιζε Παναθηναϊκό καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και τίμησε τη φανέλα με το «τριφύλλι» εντός και εκτός Ελλάδας ήταν ο κόσμος της ομάδας. Οι φίλοι των «πράσινων» που βρέθηκαν παντού, σε όλα τα γήπεδα, που έκαναν το ένα sold out μετά το άλλο στο Telekom Center Athens και δε… ξενέρωσαν στιγμή, κρατώντας με τον μοναδικό τους τρόπο όρθια την ομάδα. Και όπως λέει και ένας φίλος που ξέρει πολλά περισσότερα «οι στιγμές αυτές είναι που ατσαλώνουν τον κόσμο περισσότερο και από τις επιτυχίες».

ΥΓ2: Η διαφορά μπορεί να άνοιξε στο τέλος της χθεσινής αναμέτρησης αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι διαιτητές δεν έκαναν και πάλι.. όργια. Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να τους αποθέωσε για λόγους… πολιτικής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όμως είπε κάποια πράγματα ξεκάθαρα στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. 28-9 οι βολές σε Game 5, με τον Ναν να έχει φάει… απαγορευτικό για να βρεθεί στη γραμμή των βολών. Ήρθε επιτέλους η ώρα η ΚΑΕ να αντιδράσει και να βάλει τέλος σε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση.

