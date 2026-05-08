Το όνειρο της Ράγιο φτάνει μέχρι τον τελικό - Καταιγίδα η Κρίσταλ Πάλας, έκλεισε εισιτήριο για Λειψία!

Και έχουμε το ζευγάρι του σπουδαίου τελικού του Conference League, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Λειψία ανάμεσα στην Ράγιο Βαγεκάνο και την Κρίσταλ Πάλας.

Οι Ισπανοί αν με σπουδαία εμφάνιση και μέσα στη Γαλλία επικράτησαν 1-0 του Στρασβούργο περνώντας... αέρα με συνολικό σκορ 2-0, δίνοντας συνέχεια στο τρελό τους ευρωπαϊκό όνειρο.

Την ίδια ώρα στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας φιλοξένησε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την οποία και καθάρισε άνετα και εύκολα με 2-1 και σε συνδυασμό με το 3-1 του πρώτου γύρου ετοιμάζεται να διεκδικήσει και αυτή, όπως και η Ράγιο, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της.

Το Στρασβούργο είχε σκοπό να αφήσει σώμα και ψυχή στον αγωνιστικό χώρο για να φτάσει στην ολική ανατροπή απέναντι στη Ράγιο, ωστόσο οι Ισπανοί ήταν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης κυρίαρχοι και δεν επέτρεψαν την παραμικρή ελπίδα στους Γάλλους.

Η Ράγιο κατάφερε να μετουσιώσει την ανωτερότητα της και με ένα γκολ στο 42ο λεπτό παγώνοντας τους γηπεδούχους. Ο Πάτσα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Λεζέν ολομόναχο να εκτελεί λίγο πιο μπροστά από το σημείο του πέναλτι. Ο κίπερ των Γάλλων απέκρουσε, ωστόσο στο ριμπάουντ ο Αλεμάο έστειλε με πλασέ την μπάλα στο βάθος της εστίας για το 1-0.

Το μόνο που κατάφερε να κάνει το Στρασβούργο ήταν να φτάσει μία ανάσα από την ισοφάριση, χωρίς βέβαια να πετύχει ούτε αυτό. Στο 90+4' κέρδισε πέναλτι, ο Ενσίσο βέβαια δεν κατάφερε να κερδίσει τον Μπατάλια με το συνολικό σκορ να γράφει 2-0.

Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας είχε έτσι και αλλιώς τον πρώτο λόγο με το 3-1 του πρώτου γύρου, ενώ στο 25' έβαλε ακόμη πιο γερές βάσεις για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Σε μία καραμπόλα μέσα στην περιοχή των Ουκρανών ο Ενρίκε στάθηκε άτυχος και άθελα του έστειλε την μπάλα στο βάθος της δικιάς του εστίας για το 1-0.

Η Σαχτάρ ωστόσο το πάλεψε και επέστρεψε στο ματς στο 34ο λεπτό όταν ο Εγκουινάλντο ισοφάρισε σε 1-1, με τους Ουκρανούς βέβαια να ψάχνουν ακόμη δύο γκολ για να στείλουν το ματς στο έξτρα τριαντάλεπτο.

Η χαριστική βολή ήρθε στο 52' όταν και ο Μίτσελ με μία μπαλιά πάρε-βάλε έβγαλε σε θέση βολής τον Σαρ και αυτός από κοντινή απόσταση δεν έχασε την ευκαιρία για να ανεβάσει το συνολικό σκορ του ζευγαριού στο 5-2.

sport-fm.gr