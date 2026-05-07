Στον τελικό του Basketball Champions League για το τέταρτο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ!

Η εκπληκτική ΑΕΚ, η ασταμάτητη Βασίλισσα έκανε... πλάκα στην Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL και με το εμφατικό 65-78 έκλεισε τη θέση της για τον τελικό κόντρα στη Ρίτας. Ρεσιτάλ της ομάδας του Σάκοτα.

Μια ΑΕΚ να την πιεις στο ποτήρι, μια ΑΕΚ όνειρο. Η Ένωση έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του BCL και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 65 -78.

Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου... στραγγάλισε τους Ισπανούς (21-37) και έβαλε το νερό στο αυλάκι για τη συνέχεια.

Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας, κέρδισε άνετα την μάχη της κερκίδας. Πάει για το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση.

Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ τελείωσε με 16 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12. Ο Πέρι μέτρησε 12 ποντους.

Μάλαγα - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ με ένα γρήγορο 5-0 από Φλιώνη και Φίζελ έδειξε να πατά καλύτερα στο πρώτο λεπτό, ωστόσο η Μάλαγα αντέδρασε και απάντησε γρήγορα για το 5-5 με τον Πέρι. Οι δύο ομάδες δυσκολευόντουσαν επιθετικά και οι άμυνες έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Βασίλισσα να προηγείται με 9-14.

Ο Σκορδίλης από κοντά έκανε το 14-19 για την Ένωση στο 14, χτυπώντας στο ζωγραφιστό. Ο Σκορδίλης ανάγκασε τον Ναβάρο να καλέσει timeout, γράφοντας το 14-24. Η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 16-33 στο 16'. Το show της ΑΕΚ στο ημίχρονο έκλεισε στο 21-37 με το καλάθι του Νάναλι

Η Μάλαγα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 27-37 του Μπαρέιρο στο 22'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο επανέφερε τη διαφορά στους 12 για το 30-42. Το καλάθι του Πέρι στο ανοιχτό γήπεδο έκανε τον Σάκοτα να καλέσει timeout με το σκορ στο 36-44 στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Ο Γκρέι με γκολ φάουλ μετά από άλλη μια καλαθάρα έγραψε το 50-66, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράουν έστειλε τη διαφορά στο 50-68. Ο Πέρι έκανε το 57-68, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Ο Γκρέι έκανε το 59-72 στο 38' και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαια πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 41-56, 65-78

MVP: Ο ηγέτης Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο x-factor Λεκαβίτσιους με 12 πόντους. Εξαιρετικός και ο Γκρέι με 10 και πολλές κερδισμένες μάχες!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι μόλις 21 πόντοι που επέτρεψε η ΑΕΚ στη Μάλαγα στο ημίχρονο.

