Ο κακός χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ: Μάχη ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε, στο νοσοκομείο ο Ουρουγουανός

Τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως φαίνεται, είναι ο μικρότερος πονοκέφαλος του Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς τα αποδυτήρια της ομάδας μυρίζουν… μπαρούτι.

Πολλαπλά δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, με τον Ουρουγουανό μάλιστα να οδηγείται μέχρι και στο νοσοκομείο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν τον καυγά τους από την Τετάρτη (06/05), ωστόσο η διαμάχη τους αυτή συνεχίστηκε και στην προπόνηση της Πέμπτης (07/05) αλλά αυτή τη φορά ήταν ακόμη πιο έντονη, ενώ μέλη της ομάδας περιέγραψαν το σκηνικό ως το πιο σοβαρό που έχουν δει στο προπονητικό της Ρεάλ.

Μάλιστα πριν από μερικές μέρες είχε βγει στη φόρα και η είδηση ότι ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας, δείχνοντας ότι τα αποδυτήρια της Ρεάλ τη δεδομένη στιγμή είναι μία όμορφη… ατμόσφαιρα.

