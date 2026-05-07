«Ο Τσάλοφ θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι»

O Φίοντορ Τσάλοφ δεν στέριωσε στην Τουρκία με τη φανέλα της Καϊσέρισπορ και όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ το ερχόμενο καλοκαίρι

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το μέλλον του Φιόντορ Τσάλοφ, με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Ρωσία να καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την παραμονή του στην Καϊσερίσπορ με πιο πιθανό σενάριο την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ατζέντης ποδοσφαίρου, Μαλίκ Αρουτιούνοφ, σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η διοίκηση της Καϊσερίσπορ δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του ΠΑΟΚ για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο Αρουτιούνοφ επεσήμανε ότι παρόλο που ο Τσάλοφ έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του, καθώς στο παιχνίδι με τη Ρίζεσπορ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και μοίρασε την πρώτη του ασίστ, σφραγίζοντας το τρίποντο για την ομάδα του μετά από 11 συμμετοχές, το κόστος της μεταγραφής παραμένει σε επίπεδα που κρίνονται απαγορευτικά για την ομάδα της Καισάρειας.

Παράλληλα, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο. Όπως σημείωσε ο Ρώσος ατζέντης, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν νέοι ενδιαφερόμενοι για τον διεθνή επιθετικό, λόγω του status του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον του Τσάλοφ, εφόσον ο Ρώσος επιστρέψει στον «Δικεφάλου του Βορρά», φαίνεται πως είναι μακριά από τον ΠΑΟΚ, καθώς πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν φόρμουλα προκειμένου να διακόψουν τη συνεργασία τους. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

