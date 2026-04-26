ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα χέρια του Βεζένκοφ το βραβείο του MVP της EuroLeague

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα χέρια του Βεζένκοφ το βραβείο του MVP της EuroLeague

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του...

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στην συλλογή του ο Σάσα Βεζένκοβ, καθώς αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου στην EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, κατακτώντας το συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά την διοργάνωση  2022-23.

Ο άσος του Ολυμπιακού έκλεισε την κανονική περίοδο με 19.4 πόντους (62.5% στο δίποντο, 39.9% στο τρίποντο, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 αγώνες, όντας βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Μίλος Τεόντοσιτς και Βασίλης Σπανούλης έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, αγωνιζόμενοι στον Ολυμπιακό.

Στην βράβευση του Βεζένκοβ, αναφέρθηκες και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Ο κατάλογος με τους MVP στα χρονικά της EuroLeague, έχει ως εξής:

2004/05 - Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2005/06 - Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2006/07 - Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2007/08 - Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2008/09 - Χουάν-Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)

2009/10 - Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)

2010/11 - Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2011/12 - Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2012/13 - Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)

2013/14 - Σέρχιο Ρόντριγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2014/15 - Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενέρμπαχτσε)

2015/16 - Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2016/17 - Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2017/18 - Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

2018/19 - Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε)

2019/20 - Η σεζόν διεκόπη λόγω κορονοϊού

2020/21 - Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)

2021/22 - Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)

2022/23 - Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)

2023/24 - Μάικ Τζέιμς (Μονακό)

2024/25 - Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός)

2025/26 - Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

