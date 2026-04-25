Αναδείχθηκε MVP του Play In της Euroleague o Τι Τζέι Σορτς

Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε μεγάλη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μονακό, με τον Αμερικανό να κατακτά το βραβείο του MVP του Play In.

Ο Τι Τζέι Σορτς κράτησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για την πιο κατάλληλη στιγμή, οδηγώντας τους «πράσινους» στα playoffs της EuroLeague.

Οι 24 βαθμοί που συγκέντρωσε στο PIR 24 ήταν η υψηλότερη αξιολόγηση από κάθε παίκτη ομάδας που προκρίθηκε στην postseason, με τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού να κατακτά έτσι το βραβείο του MVP του Play In.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Σορτς κατακτά το βραβείο MVP του Play In, καθώς την περασμένη σεζόν είχε οδηγήσει την Παρί στα playoffs – επίσης με νίκη στον πρώτο αγώνα της φάσης.

Ο Σορτς σημείωσε 21 πόντους, ισοφαρίζοντας το φετινό ρεκόρ του, με 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/2 βολές και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη του Παναθηναϊκού με 87-79 απέναντι στη Μονακό, στο Telekom Center Athens. Παράλληλα, είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και κέρδισε 3 φάουλ, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος.

«Ήταν μια τεράστια εμφάνιση, προφανώς από την ομάδα αλλά και από εμένα», δήλωσε ο Σορτς στην EuroLeague TV μετά το ματς. «Είναι ωραίο που επιτέλους εξασφαλίσαμε την πρόκριση. Μιλήσαμε για το ότι δεν θέλαμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα. Έπρεπε να εμφανιστούμε και να κερδίσουμε σήμερα.

Ήταν μια μεγάλη χρονιά προσαρμογής, για να βρούμε χημεία μεταξύ μας. Σήμερα, όλα “κούμπωσαν”. Συνολικά, ήταν μια καλή εμφάνιση. Χάρηκα που μπόρεσα να κάνω ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει», ανέφερε κλείνοντας ο Τι Τζέι Σορτς.

Κόντης: «Πανάξιοι Κυπελλούχοι, περήφανος για τους παίκτες και τον λαό της Κρήτης - Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω»

Ελλάδα

|

Category image

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Το κύπελλο στέλνει τον ΟΦΗ σε League Phase, τελείωσαν πρόωρα τα πλέι οφ 5-8

Ελλάδα

|

Category image

Κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Ο υπεύθυνος ορισμών διαιτητών ερευνάται για εύνοια υπέρ της Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριάρα και φουλ για το 14ο πρωτάθλημα η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό... Champions League για Χόφενχαϊμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΟΦΗ έφερε τούμπα τον τελικό με τον Νους, στα κάγκελα η μητέρα του!

Ελλάδα

|

Category image

Με ένα απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας για Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλαξε… τροπάριο στα κόρνερ, νίκησε και ξέφυγε προσωρινά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφτάψυχη Σίτι, με ανατροπή στον τελικό του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Μας βελτίωσαν οι αλλαγές»

ΑΕΚ

|

Category image

Η Ρόμα ξεπέρασε τους… τριγμούς και συνεχίζει να καταδιώκει την 4άδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος για Καπαρτή – «Ολοκληρώνεται ένα παιδικό, ρομαντικό και αγνό όνειρο…»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Λιάσος: «Δύο φάσεις καθοριστικές... έρχονται ξένοι και πρέπει να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους»

ΑΡΗΣ

|

Category image

