Ολυμπιακός: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για Τζόουνς και Super Cup

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ μετά τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή τόσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς όσο και για την υπόθεση του Super Cup. Στον Πειραιά θεωρούν ότι οι ποινές δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και επιδιώκουν την πλήρη ανατροπή τους.

Σε ό,τι αφορά τον Τζόουνς, οι «ερυθρόλευκοι» επιμένουν πως η κίνηση που αποτυπώνεται στο βίντεο δεν έχει καμία σχέση με προσβλητικό νεύμα, αλλά αποτελεί το γράμμα «W» από τη λέξη «Win», ως πανηγυρισμό για τη νίκη. Υπογραμμίζουν ότι η ερμηνεία της χειρονομίας είναι λανθασμένη και πως το υλικό είναι ξεκάθαρο.

Παράλληλα, για την απόφαση σχετικά με το πρόστιμο στον Παναθηναϊκό λόγω της μη συμμετοχής του στο Super Cup, στον Ολυμπιακό τονίζουν ότι η προκήρυξη προβλέπει αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση και όχι απλή χρηματική κύρωση. Θεωρούν ότι η επιλογή του Αθλητικού Δικαστή δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποφάσεις που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους κανονισμούς των διοργανώσεων.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ΑΣΕΑΔ και στο κατά πόσο θα διαφοροποιήσει ή θα ακυρώσει τις ποινές που έχουν επιβληθεί.