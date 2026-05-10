Η απόλυτη μπασκετική κατάρευση: Τα νούμερα της ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο και στην παράταση του τελικού

Η ΑΕΚ έχασε δικό της παιχνίδι απέναντι στη Ρίτας και με την βοήθεια του Instat αναλύουμε την τέταρτη περίοδο και την παράταση, σημεία του αγώνα που έφεραν και την ήττα.

Η ΑΕΚ φεύγει πληγωμένη από την Μπανταλόνα, καθώς γνώρισε την ήττα σε ένα παιχνίδι που ήλεγχε στο 100% για 25+ λεπτά, όμως στο φινάλε αδίκησε τον εαυτό της. Δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι αριθμοί.

Η ΑΕΚ δέχθηκε ένα επιμέρους 17-35 στην τέταρτη περίοδο, με τα ποσοστά της να αδικούν την τεράστια προσπάθεια και πορεία της Ένωσης, μέχρι εκείνο το σημείο.

Μέτρησε ΜΟΛΙΣ 4/17 εντός παιδιάς στο τέταρτο δεκάλεπτο, νούμερο που μεταφράζεται σε ένα καταστροφικό 23.5%. Από αυτά τα 17 σουτ, τα 14 ήταν δίποντα, με την Ένωση να ευστοχεί σε μόλις 2 εξ αυτών. Εάν με λίγα λόγια δεν ήταν τα 2/3 τρίποντα σε αυτό το σημείο του αγώνα, αλλά και οι 8/9 βολές, μπορεί το ματς να είχε χαθεί από την κανονική διάρκεια κιόλας.

Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ υπέπεσε επίσης σε 3 λάθη (μόλις 1 η Ρίτας), δέχθηκε 2 μπλοκ, ενώ χαρακτηριστικό του πόσο είχε χάσει το μυαλό της σε αυτό το σημείο είναι οι μόλις 2 ασίστ που έκανε.

Στην παράταση η κατάσταση προφανώς δεν βελτιώθηκε.

Το ένα παραπάνω επιθετικό ριμπάουντ που πήρε η ΑΕΚ και τα 2 λάθη (έναντι κανενός της Ένωσης) που έκανε η Ρίτας, επέτρεψε στην Βασίλισσα να έχει 12 σουτ, έναντι 10 των Λιθουανών.

Τα ποσοστά όμως ήταν και πάλι απογοητευτικά. 3/12 σουτ εντός παιδιάς η ΑΕΚ και ποσοστό 25%, έναντι 60% (6/10) της Ρίτας.

Σύμφωνα με το Instat, στα τελευταία 15’, η ΑΕΚ έβγαλε μόλις ένα πετυχημένο pick and roll, το οποίο στην ουσία δεν ήταν ακριβώς αυτό. Απλά ο Μπάρτλεϊ πήρε το σκριν στο 32’, πάτησε δυναμικά και ευστόχησε για τρεις από τη γραμμή. Οι υπόλοιπες 7 προσπάθειες (1 τρίποντο και 6 δίποντα) δεν βρήκαν στόχο.

Το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ (είπαμε πως είχε 2/3 στην τέταρτη περίοδο) ήρθε με ασίστ του Μπάρτλεϊ στην αδύνατη πλευρά και τρίποντο του Μπράουν. Μάλιστα η συγκεκριμένη επίθεση στο 31’ ήταν και η μόνη επιτυχημένη μετά από τάιμ άουτ του Σάκοτα, με τους παίκτες του, όπως φαίνεται και από την στατιστική, να μην καταφέρνουν να μετουσιώσουν σε καλάθι τις υπόλοιπες οδηγίες του προπονητή τους.

Όλα τα παραπάνω, έδιναν στη Ρίτας ψυχολογία μέσα από την άμυνά της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, παρότι και τα 9 τρίποντα τα οποία εκτέλεσε από το 30’ μέχρι και το 45’ να είναι μεν μαρκαρισμένα, αλλά τα 6 εξ αυτών να βρίσκουν στόχο, νούμερο που μεταφράζεται σε 66% ποσοστό ευστοχίας.

Για να μην μακρηγορούμε, μπορούμε να βάλουμε κι άλλους αριθμούς στην εξίσωση, οι οποίοι θα μας βγάλουν όμως στο ίδιο συμπέρασμα: Η ΑΕΚ κατέρευσε στο φινάλε και έχασε ένα ΔΙΚΟ της τρόπαιο…

