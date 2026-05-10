Ο «εκτελεστής» της ΑΕΚ ήταν άποντος στον ημιτελικό και πήρε «πάνω» του τον τελικό!

Ο Σιμόνας Λουκόσιους έκανε την εμφάνιση της «ζωής» του στον μεγάλο τελικό με την ΑΕΚ, σκοράροντας 23 πόντους, ενώ στον ημιτελικό κόντρα στην Τενερίφη είχε 0!

Η ΑΕΚ έχασε το τρόπαιο μέσα από τα «χέρια» της, πληρώνοντας το κακό διάστημα στο τελευταίο δεκάλεπτο, καθώς και την τρομερή ευστοχία του Σιμόνας Λουκόσιους που πραγματοποίησε την εμφάνιση της ζωής του.

Σαν «από μηχανής Θεός», εμφανίστηκε ο 23χρονος γκαρντ της Ρίτας και έγινε ο απόλυτος ήρωας στον μεγάλο τελικό, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ολική ανατροπή της λιθουανικής ομάδας από το -20.

Συνολικά πέτυχε 23 πόντους με (1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα!), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ...οδηγώντας τη Ρίτας προς το Κύπελλο.

Μάλιστα οι εκτελέσεις του Λουκόσιους ήταν τρομερά γρήγορες, καθώς κάθε φορά που έβγαινε από τα σκριν που του έκαναν οι συμπαίκτες του, έβρισκε τον χρόνο και τον χώρο για να σουτάρει με «καθαρό» οπτικό πεδίο. Η άμυνα της ΑΕΚ ακόμα και όταν τον πίεσε περισσότερο δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει, με τον ίδιο να βρίσκει τις λύσεις και τα εύστοχα σουτ ακόμα και υπό πίεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον ημιτελικό της Ρίτας κόντρα στην Τενερίφη, ήταν ο μοναδικός από την ομάδα του, ο οποίος δεν είχε σκοράρει. Σε 15 λεπτά είχε μία προσπάθεια για τρίποντο και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον σύλλογό του.

Στον μεγάλο τελικό όμως και εκεί που κρίθηκαν όλα, ήταν ο παίκτης που καθόρισε το παιχνίδι με τα επτά τρίποντα που ευστόχησε εκ των οποίων τα πέντε στο τελευταίο δεκάλεπτο, χαρίζοντας το τρόπαιο στη Ρίτας, κατακτώντας μάλιστα και το MVP του Final Four.

Ο Σιμόνας Λουκόσιους τη χρονιά στο BCL είχε μ.ο 8.3 πόντους, 3 ριμπάοτυντ και 1 ασίστ και στον τελικό με την ΑΕΚ πέτυχε την κορυφαία του εμφάνιση με 23 πόντους!

