ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αυτοχειρία»: Έχασε τον τελικό στην παράταση η ΑΕΚ, που μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αυτοχειρία»: Έχασε τον τελικό στην παράταση η ΑΕΚ, που μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18!

Η ΑΕΚ κρατούσε το BCL στα χέρια της, αλλά η Ρίτας επέστρεψε από το -20 και πήρε το ματς στην παράταση με 92-86

H Ρίτας επέστρεψε από το -20 και εκεί όπου η ΑΕΚ είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο της το πήρε μέσα από τα χέρια στην παράταση. Ο Λουκόσιους το έστειλε στην παράταση κάνοντας το ματς της ζωής του και το 92-86 στο τέλος πληγώνει την ΑΕΚ.

Ο Λουκόσιους ήταν ο ήρωας για τους Λιθουανούς με τεράστια σουτ, ενώ η Ένωση που...αυτοκτόνησε στο τέλος (μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18) είχε τον Νάναλι με 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ με 20 πόντους.

ΑΕΚ - Ρίτας: Το ματς

Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε με τρίποντο για το 10-4 στο 4' και ανάγκασε τον προπονητή της Ρίτας να καλέσει timeout. O Mπάρτλεϊ ήταν ασταμάτητος στο ξεκίνημα και έφτασε τους 10 πόντους σε 7 λεπτά για το 19-10. Η ΑΕΚ συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς και με τον Νάναλι η διαφορά πήγε στο 25-12, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Σάκοτα ήταν αποφασισμένη και εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 34-19 στο 12΄, με τον προπονητή της Ρίτας να καλεί timeout. Ο Λεκαβίτσιους με ωραίο floater έκανε το 37-25 για την Ένωση στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει το ματς και πήγε στο ημίχρονο στο, παίζοντας σπουδαία άμυνα. Ο Νάναλι ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το σκορ στη δεύτερη περίοδο.

Ο Σμιθ με τρίποντο μείωσε σε 44-31 για τους Λιθουανούς στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους με την αγαπημένη του κίνηση έγραψε το 48-34 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ δεν έλεγε να αφήσει το πόδι από το γκάζι εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 για το 55-35 στο 27. Ο Φίζελ με φοβερό καλάθι έγραψε το 57-39, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Λουκόσιους μείωσε σε 68-6 για τη Ρίτας, όμως ο Μπάρτλεϊ απάντησε, με τον Χάρντινγκ να γράφει το 71-59 στο 33'. Ο Σμιθ μείωσε σε 74-65 στο 34'. Το ματς εγινε θρίλερ και ο Νάναλι έγραψε το 78-72 στο 37'. Ο Λουκόσιους έκανε το 78-75 στο 39'. Ο Χάρντινγκ έκανε το 78-77. Ο Νάναλι έκανε το 80-77. Ο Λουκόσιους ισοφάρισε με τρελό τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92

MVP: Ο Λουκόσιους με 23 πόντους ήταν ο MVP

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάναλι με 23 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως η ΑΕΚ έχασε ενώ προηγήθηκε με 20.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με wild card στη Γενεύη ο Τσιτσιπάς πριν από το Παρίσι

Τένις

|

Category image

«Αυτοχειρία»: Έχασε τον τελικό στην παράταση η ΑΕΚ, που μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο νικητής του Conference League κερδίζει λιγότερα από τον ουραγό του Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή και Οσιμέν, πρωταθλήτρια για 4η σερί φορά η Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η... ξενερωμένη Μπάγερν στέλνει τη Βόλφσμπουργκ προς τα μπαράζ παραμονής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό σωτηρίας ο Παναιτωλικός χάρη στις αλλαγές του

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Ο 16χρονος που σκόραρε σε 11" στο ντεμπούτο του κι έστειλε τη Λανς Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανη ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού, «κατάπιε» τη Ρίτας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με το κεφάλι της ήσυχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια για φιέστα: Οδηγίες για στάθμευση, «μην μπείτε στο γήπεδο» και «όχι ψησταριές»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπρέικ με το «καλημέρα» και 1-0 στους τελικούς ο Κεραυνός!

Κύπρος

|

Category image

Ζωντανή για τον τίτλο με τριάρα η Σίτι που πλησίασε στο -2!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλωσε τη Ρώμη η πρωταθλήτρια Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε η όρεξη…

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Φέρτε το ευρωπαϊκό» σε Σάκοτα και παίκτες από τον κόσμο της ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη