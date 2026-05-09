«Αυτοχειρία»: Έχασε τον τελικό στην παράταση η ΑΕΚ, που μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18!

H Ρίτας επέστρεψε από το -20 και εκεί όπου η ΑΕΚ είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο της το πήρε μέσα από τα χέρια στην παράταση. Ο Λουκόσιους το έστειλε στην παράταση κάνοντας το ματς της ζωής του και το 92-86 στο τέλος πληγώνει την ΑΕΚ.

Ο Λουκόσιους ήταν ο ήρωας για τους Λιθουανούς με τεράστια σουτ, ενώ η Ένωση που...αυτοκτόνησε στο τέλος (μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18) είχε τον Νάναλι με 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ με 20 πόντους.

ΑΕΚ - Ρίτας: Το ματς

Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε με τρίποντο για το 10-4 στο 4' και ανάγκασε τον προπονητή της Ρίτας να καλέσει timeout. O Mπάρτλεϊ ήταν ασταμάτητος στο ξεκίνημα και έφτασε τους 10 πόντους σε 7 λεπτά για το 19-10. Η ΑΕΚ συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς και με τον Νάναλι η διαφορά πήγε στο 25-12, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Σάκοτα ήταν αποφασισμένη και εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 34-19 στο 12΄, με τον προπονητή της Ρίτας να καλεί timeout. Ο Λεκαβίτσιους με ωραίο floater έκανε το 37-25 για την Ένωση στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει το ματς και πήγε στο ημίχρονο στο, παίζοντας σπουδαία άμυνα. Ο Νάναλι ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το σκορ στη δεύτερη περίοδο.

Ο Σμιθ με τρίποντο μείωσε σε 44-31 για τους Λιθουανούς στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους με την αγαπημένη του κίνηση έγραψε το 48-34 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ δεν έλεγε να αφήσει το πόδι από το γκάζι εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 για το 55-35 στο 27. Ο Φίζελ με φοβερό καλάθι έγραψε το 57-39, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Λουκόσιους μείωσε σε 68-6 για τη Ρίτας, όμως ο Μπάρτλεϊ απάντησε, με τον Χάρντινγκ να γράφει το 71-59 στο 33'. Ο Σμιθ μείωσε σε 74-65 στο 34'. Το ματς εγινε θρίλερ και ο Νάναλι έγραψε το 78-72 στο 37'. Ο Λουκόσιους έκανε το 78-75 στο 39'. Ο Χάρντινγκ έκανε το 78-77. Ο Νάναλι έκανε το 80-77. Ο Λουκόσιους ισοφάρισε με τρελό τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92

MVP: Ο Λουκόσιους με 23 πόντους ήταν ο MVP

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάναλι με 23 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως η ΑΕΚ έχασε ενώ προηγήθηκε με 20.

