Απίθανη ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού, «κατάπιε» τη Ρίτας

Κυριαρχική ήταν η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του BCL εξασφαλίζοντας μια διαφορά 17 πόντων (42-25) κόντρα στη Ρίτας.

Εκρηκτική εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ στο πρώτο 20λεπτο επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της απέναντι στη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League στο Palau Municipal d'Esports de Badalona και πήρε μια διαφορά 17 πόντων (42-25 στο 20’), ξεσηκώνοντας τους φίλους της στις εξέδρες.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα «έχτισαν την υπεροχή τους μέσα από την καταπληκτική άμυνα που οδήγησε τους Λιθουανούς να σημειώσουν 15 πόντους στο πρώτο 10λεπτο και μόλις 10 στη δεύτερη περίοδο.

Μάλιστα, οδήγησαν τους παίκτες της Ρίτας σε τραγικά ποσοστά στα περιφερειακά σουτ (2/17 τρίποντα, 11.76%), ενώ και στα δίποντα είχαν 47% με 9/19 σουτ! Αποτέλεσμα της εξαιρετικής άμυνας ήταν οι μόλις 2 πόντοι του Σπίντι Σμιθ και το γεγονός ότι ο πρώτος σκόρερ της Ρίτας Σιμόνας Λουκόσιους είχε μόλις 5 πόντους!

Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ είχε πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Νάναλι (13 πόντους) και Φρανκ Μπάρτλει (10 πόντους), ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ με 26 έναντι 19 της Λιθουανικής ομάδας. Η ελληνική ομάδα μπορεί να έχει μόλις 4/13 τρίποντα (30.77%) αλλά η εξαιρετική άμυνα αποτελεί τη βάση της υπεροχής της απέναντι στη Ρίτας.

