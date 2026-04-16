Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Σήμερα στις 17:00 ξηλώνεται το «σύστημα»!

Όλα τα στοιχεία για τη διαφθορά του ελληνικού μπάσκετ στη φόρα. Σήμερα στις 5 μ.μ. ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανακοινώνει τις εξελίξεις.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Μαρούσι, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες, σήμερα θα γίνουν γνωστά όλα. Η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή καθώς πέραν των στοιχείων θα ανακοινωθούν και οι κινήσεις που έχουν γίνει και αναμένεται να συνταράξουν το πανελλήνιο. 

Μια εξέλιξη που είχε προαναγγείλει το SDNA από την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από τη Magic Euroleague. 

Το λιτό ανακοινωθέν του Αμαρουσίου αναφέρει τα ακόλουθα:

Η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery, πιστή στην δέσμευσή της, θα παραθέσει σήμερα (16/4) και ώρα 5μμ, στα γραφεία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου (Ραγκαβή 85, Γκύζη)  έκτακτη Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει επικαλεστεί σε όλη την διάρκεια της φετινής  αγωνιστικής σεζόν και αφορούν  το ελληνικό μπάσκετ.

 

 

