Ο Πάλμερ αποστομώνει όσους σχολίαζαν το μέλλον του

«Γελάω με όσα γράφουν, δεν αλλάζω ομάδα»!

Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο Κόουλ Πάλμερ έκανε σαφές πως το μυαλό του βρίσκεται μονάχα στην Τσέλσι και κόντρα στα όσα γράφονται περί... μελαγχολίας και επιθυμίας για επιστροφή στις ρίζες του Μάντσεστερ, εκείνος δεν σκέφτεται ν' αλλάξει ομάδα! 

Ice-cold με την μπλε φανέλα και πλέον με το... περιβραχιόνιο, σε έκτακτες περιστάσεις. 

Ο Κόουλ Πάλμερ θα συνεχίσει να ηγείται στον αγωνιστικό χώρο για την Τσέλσι και ενίοτε θα το κάνει και ως Captain της ομάδας, αφού, ξεκαθάρισε οτιδήποτε έχει γραφτεί το τελευταίο διάστημα για εκείνον, απλά του προκαλεί γέλιο. 

«Δεν σκέφτομαι και δεν έχω καμία πρόθεση ν' αλλάξω ομάδα! Όταν βλέπω τι γράφεται, απλά γελάω. Προφανώς και στο Μάντσεστερ είναι το σπίτι μου, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Ναι, θα μου λείψει αν έχω να πάω εκεί τρεις μήνες, αλλά όταν πηγαίνω δεν σκέφτομαι ότι υπάρχει και κάτι που να με τραβάει εκεί ποδοσφαιρικά.

Προφανώς και είναι εκεί η οικογένεια και οι φίλοι μου, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε με την Τσέλσι κι αν καταφέρουμε να βρεθούμε και στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ θα πάρουμε και παίκτες που θα μας βοηθήσουν» ήταν τα λόγια του Άγγλου σούπερ σταρ της Τσέλσι στον Guardian!

