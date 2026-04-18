Μόνο τιμωρημένος ή τραυματίας

Ως αμφίβολος δίνεται ο Γκαμπριέλ Φουρτάδο για τον αυριανό (17:00) αγώνα της Ανόρθωσης με την Ομόνοια Αραδίππου, μιας και υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Εάν επαληθευτεί η απουσία του θα είναι το πέμπτο φετινό παιχνίδι που θα απουσιάσει ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, που μένει εκτός αρχικού σχήματος της «Κυρίας» μόνο… σε αναγκαστικές περιπτώσεις.

Τρία από τα τέσσερα παιχνίδια, που έχασε μέχρις στιγμής ήταν τιμωρημένος λόγω καρτών (σ.σ. έχασε τους αγώνες με Ομόνοια και ΑΕΛ, στον α' γύρο, λόγω της κόκκινης, που δέχθηκε κόντρα στον Εθνικό και το ματς με την ΑΕΚ, στον β' γύρο, επειδή συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες), ενώ στο ματς της 2ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό ήταν τραυματίας. Κατά τα άλλα, μετράει 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο, όλες ως βασικός.

Από εκεί και πέρα, εκτός επιλογών του Μάουρο Καμορανέζι είναι σίγουρα ο Κωστάκης Αρτυματάς, ενώ εξαρτάται από τον βαθμό ετοιμότητάς τους κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει τους Μπέργκστρομ, Καραμανώλη και Σεργίου.