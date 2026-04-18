Μόνο τιμωρημένος ή τραυματίας

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Mόνο αναγκαστικά απουσιάζει από το αρχικό σχήμα της Ανόρθωσης ο Βραζιλιάνος

Ως αμφίβολος δίνεται ο Γκαμπριέλ Φουρτάδο για τον αυριανό (17:00) αγώνα της Ανόρθωσης με την Ομόνοια Αραδίππου, μιας και υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Εάν επαληθευτεί η απουσία του θα είναι το πέμπτο φετινό παιχνίδι που θα απουσιάσει ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, που μένει εκτός αρχικού σχήματος της «Κυρίας» μόνο… σε αναγκαστικές περιπτώσεις.

Τρία από τα τέσσερα παιχνίδια, που έχασε μέχρις στιγμής ήταν τιμωρημένος λόγω καρτών (σ.σ. έχασε τους αγώνες με Ομόνοια και ΑΕΛ, στον α' γύρο, λόγω της κόκκινης, που δέχθηκε κόντρα στον Εθνικό και το ματς με την ΑΕΚ, στον β' γύρο, επειδή συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες), ενώ στο ματς της 2ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό ήταν τραυματίας. Κατά τα άλλα, μετράει 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο, όλες ως βασικός.

Από εκεί και πέρα, εκτός επιλογών του Μάουρο Καμορανέζι είναι σίγουρα ο Κωστάκης Αρτυματάς, ενώ εξαρτάται από τον βαθμό ετοιμότητάς τους κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει τους Μπέργκστρομ, Καραμανώλη και Σεργίου.

Σοβαροί οι κίνδυνοι από την άσκηση στην σκόνη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι σκέψεις του Νίκολιτς και οι σίγουροι για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά πρωταθλητές στα Σύνθετα οι Χριστοφίδης και Σερμπάν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Όλα έτοιμα για το «αιώνιο» ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για όλους τους αγώνες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η τελική απόφαση για το αιώνιο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πασχαλίδης και Κλαρκ πρώτευσαν στα 10.000μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Εντυπωσιακός ο Ανδρέας Μιλτιάδης – Νίκη στο Tour of Hainan

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πενταμελής εκπροσώπη της Κύπρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων – Νεανίδων στο Κάϊρο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Το βάρος για το γκολ στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωση ΚΟΑ για προστασία των αθλητών από τα υψηλά επίπεδα σκόνης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Πάλμερ αποστομώνει όσους σχολίαζαν το μέλλον του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρχισαν οι αναβολές λόγω σκόνης - Η ενημέρωση της ΚΟΠ για την Α' κατηγορία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ζάιρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωση με πληροφορίες προσέλευσης από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη