Εδώ μιλάμε για το γόητρο

Πάει με μεγάλες βλέψεις στο ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ

Είναι αλήθεια ότι με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα, εφτά αγωνιστικές πριν από το τέλος, ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να έχει μεγαλεπήβολους στόχους στο πρωτάθλημα. Το μοναδικό εφικτό όραμα που μπορεί να έχει η ομάδα της Λευκωσίας είναι η άνοδος στο τέταρτο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα, απέχοντας αυτή τη στιγμή πέντε βαθμούς (53-48) από την τέταρτη Πάφος FC.

Σε ένα παιχνίδι όμως απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, την Ομόνοια, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα (17:00) το απόγευμα ως τυπικά φιλοξενούμενος στο ΓΣΠ, ξεπροβάλλουν πολλά κίνητρα, ανεξαρτήτως των βαθμολογικών δεδομένων. Είναι το γόητρο, είναι η... νίκη στο πείραγμα, είναι θέμα υπέρτατης ψυχολογίας.

Και οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται να φύγουν από το ντέρμπι της αγωνιστικής με περίσσεια αποθέματα αυτοπεποίθησης, ώστε να πάνε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα την ερχόμενη Τετάρτη (22/04).

Εκεί όπου είναι όλα τα λεφτά, πλέον, στη φετινή σεζόν για να μπορέσει να πάρει κάτι σημαντικό το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, για τον οποίον παρεμπιπτόντως ξεκαθαρίστηκε χθες και επίσημα ότι ποτέ δεν υπήρξε θέμα για απομάκρυνσή του από τον πάγκο.

Στα πλάνα του Ουρουγουανού προπονητή δεν περιλαμβάνονται οι Διαμαντάκος και Μέουρερ, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

 

