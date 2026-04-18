Όλα υπέρ του... για να το τερματίσει

Ο Απόλλωνας είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στο αποψινό (19:00) παιχνίδι απέναντι στον συμπολίτη Άρη, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που κέρδισε τους γαλάζιους προτού δημιουργήσουν το αήττητο σερί των 15 αγώνων (δέκα νίκες, πέντε ισοπαλίες). Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος για πρώτη φορά θα βρεθεί απέναντι στην Ελαφρά Ταξιαρχία, έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να σπάσει το σερί που δημιουργήθηκε από τον Άρη απέναντί του.

Οι πράσινοι, πέρα από τους αγώνες στην κανονική περίοδο της τρέχουσας περιόδου, είχαν κερδίσει και τους δύο αγώνες της β' φάσης της περσινής σεζόν. Προηγουμένως, άλλα δύο παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα, ενώ υπήρξε άλλη μια νίκη για τον Άρη, με το τελευταίο τρίποντο για λογαριασμό του Απόλλωνα να χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στα αγωνιστικά, ενδεχομένως να προφυλαχθεί ο Πραξιτέλης Βούρος, που βρίσκεται στο στάδιο της επιστροφής στην αγωνιστική δράση μετά από περίπου έναν μήνα (σ.σ. έχασε τέσσερις αγώνες μέχρι στιγμής). Στους γαλάζιους υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Ελλαδίτης θα είναι σε θέση να βοηθήσει στο ματς κυπέλλου της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολοι ήταν οι Σπόλιαριτς και Ντουοντούν, ενώ δεδομένα εκτός αποστολής είναι οι Βέισμπεκ και Λαμ.