Άρχισαν οι αναβολές λόγω σκόνης - Η ενημέρωση της ΚΟΠ για την Α' κατηγορία

Αβέβαιο είναι για την ώρα κατά πόσον θα διεξαχθούν απόψε τα μεγάλα ντέρμπι του α’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, λόγω της σκόνης.

Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, θα υπάρχει ενημέρωση γύρω στις 14:00 κατά πόσον θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ, Απόλλων-Άρης και Πάφος-ΑΕΚ.

Εξάλλου, ήδη έχουν αναβληθεί όλοι οι αγώνες των μικρών κατηγοριών και ακαδημιών που θα άρχιζαν στις 12:00. Προηγουμένως αναβλήθηκαν και όλοι οι πρωινοί αγώνες grassroots.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναφέρουν:

---«Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι λόγω των αυξημένων επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα, αναβάλλονται όλοι οι σημερινοί αγώνες που είναι ορισμένοι από τις 12:00 το μεσημέρι και μετέπειτα (δεν έχουν ξεκινήσει) των πιο κάτω Πρωταθλημάτων:

Β’ Κατηγορίας, Γ’ Κατηγορίας, Νέων Κ-19 και Παίδων Κ-14, Κ-15, Κ-16 και Κ-17.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για τους σημερινούς αγώνες της Cyprus League by Stoiximan θα υπάρχει ενημέρωση γύρω στις 14:00».

---«Λόγω της σκόνης που παρατηρείται στην ατμόσφαιρα, έχουν αναβληθεί όλοι οι προγραμματισμένοι για σήμερα αγώνες της ποδοσφαιρικής δράσης Grassroots Mikel σε όλες τις επαρχίες».