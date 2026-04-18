Ρουμανία - Κύπρος σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ρουμανία - Κύπρος σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου στις 16:00

Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο Βουκουρέστι η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο σημερινός αγώνας με τη Ρουμανία θα διεξαχθεί στο «Stadionul Arcul de Triumf» και θα αρχίσει στις 16:00.

Απευθείας μετάδοση του αγώνα διαδικτυακά από τον alphanews.live.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και οι ποδοσφαιρίστριες μας δηλώνουν πανέτοιμες για το καθοριστικό παιχνίδι.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, λίγες ημέρες μετά την αποστολή στη Μολδαβία, τους τόνισε για μία ακόμη φορά τη σημαντικότητα του αγώνα για το στόχο της καλύτερης δυνατής θέσης στον όμιλο που συμμετέχουμε.

Μέχρι τώρα η ομάδα μας έδωσε δύο αγώνες με απολογισμό ένα βαθμό, στο πρόσφατο εκτός έδρας 0-0 με τη Μολδαβία.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Γαλήνη Ζαχαρίου, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Αντριάνα Τσούκκα, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Άννα Ματσουκάρη, Αντριάνα Χριστοφή.

Αποτελέσματα & Πρόγραμμα:

03.03.2026: Ρουμανία – Μολδαβία 1-0

07.03.2026: Κύπρος – Ρουμανία 0-4

14.04.2026: Μολδαβία – Κύπρος 0-0

18.04.2026: Ρουμανία – Κύπρος

05.06.2026: Μολδαβία – Ρουμανία

09.06.2026: Κύπρος – Μολδαβία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Ρουμανία 5-0 6

2.Μολδαβία 0-1 1

3.Κύπρος 0-4 1

 

 

