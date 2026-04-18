Τρόπος διεξαγωγής προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Συνέχεια σήμερα με αντίπαλο τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι και με βάση τους κανονισμούς που καθορίστηκαν πριν από τη διαδικασία της κλήρωσης τον περασμένο Νοέμβριο ο δρόμος για τα τελικά είναι δύσκολος.

Τρόπος διεξαγωγής προκριματικών:

Οι ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες στα πρότυπα του Nations League. Στην Α’ και στη Β’ Κατηγορία σχηματίστηκαν τέσσερις όμιλοι και στην Γ’ Κατηγορία, έξι όμιλοι.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στην Α’ Κατηγορία, θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2027.

Από εκεί και πέρα, αρκετές χώρες από όλες τις κατηγορίες εμπλέκονται σε αγώνες play-offs ως ακολούθως:

Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση και οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση στην Α' Κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play-offs εναντίον των έξι ομάδων που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στον όμιλο τους στην Γ’ Κατηγορία και των δύο καλύτερων δεύτερων ομάδων της Γ’ Κατηγορίας.

Επιπλέον, οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση στην Α΄Κατηγορία και οι τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στη Β’ Κατηγορία, θα αγωνιστούν εναντίον των οκτώ ομάδων που θα τερματίσουν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση στον όμιλο τους στη Β’ Κατηγορία.

Μέσα από τις πιο πάνω διαδικασίες, οκτώ ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση των play-offs για να διεκδικήσουν πρόκριση στην τελική φάση.