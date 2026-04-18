ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρόπος διεξαγωγής προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρόπος διεξαγωγής προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Σε ρυθμούς αγώνων της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Συνέχεια σήμερα με αντίπαλο τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι και με βάση τους κανονισμούς που καθορίστηκαν πριν από τη διαδικασία της κλήρωσης τον περασμένο Νοέμβριο ο δρόμος για τα τελικά είναι δύσκολος.

Τρόπος διεξαγωγής προκριματικών:

Οι ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες στα πρότυπα του Nations League.  Στην Α’ και στη Β’ Κατηγορία σχηματίστηκαν τέσσερις όμιλοι και στην Γ’ Κατηγορία, έξι όμιλοι.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση του ομίλου τους στην Α’ Κατηγορία, θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2027.

Από εκεί και πέρα, αρκετές χώρες από όλες τις κατηγορίες εμπλέκονται σε αγώνες play-offs ως ακολούθως:

Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση και οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση στην Α' Κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play-offs εναντίον των έξι ομάδων που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στον όμιλο τους στην Γ’ Κατηγορία και των δύο καλύτερων δεύτερων ομάδων της Γ’ Κατηγορίας.

Επιπλέον, οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση στην Α΄Κατηγορία και οι  τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στη Β’ Κατηγορία, θα αγωνιστούν εναντίον των οκτώ ομάδων που θα τερματίσουν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση στον όμιλο τους στη Β’ Κατηγορία.

Μέσα από τις πιο πάνω διαδικασίες, οκτώ ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση των play-offs για να διεκδικήσουν πρόκριση στην τελική φάση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοβαροί οι κίνδυνοι από την άσκηση στην σκόνη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι σκέψεις του Νίκολιτς και οι σίγουροι για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά πρωταθλητές στα Σύνθετα οι Χριστοφίδης και Σερμπάν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Όλα έτοιμα για το «αιώνιο» ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για όλους τους αγώνες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η τελική απόφαση για το αιώνιο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πασχαλίδης και Κλαρκ πρώτευσαν στα 10.000μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Εντυπωσιακός ο Ανδρέας Μιλτιάδης – Νίκη στο Tour of Hainan

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πενταμελής εκπροσώπη της Κύπρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων – Νεανίδων στο Κάϊρο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Το βάρος για το γκολ στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωση ΚΟΑ για προστασία των αθλητών από τα υψηλά επίπεδα σκόνης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Πάλμερ αποστομώνει όσους σχολίαζαν το μέλλον του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρχισαν οι αναβολές λόγω σκόνης - Η ενημέρωση της ΚΟΠ για την Α' κατηγορία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ζάιρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωση με πληροφορίες προσέλευσης από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη