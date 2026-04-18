ΠΑΟΚ: Παίζει τα… ρέστα του στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στόχος να «χτυπήσει» την κουρασμένη ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανεβάζοντας ρυθμούς και ψάχνοντας αποτέλεσμα τίτλου απέναντι σε αντίπαλο με έντονη καταπόνηση.

Με φόντο ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα… τελικού, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη δύσκολη αποστολή στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της μάχης του τίτλου.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανεβάζει ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος στην ένταση και την αγωνιστική ετοιμότητα. Η διακοπή του Πάσχα λειτούργησε ευεργετικά σε επίπεδο αποφόρτισης, όμως πλέον το ζητούμενο είναι η άμεση επιστροφή σε υψηλό τέμπο.

Τα νέα από το «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο είναι μεικτά. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν επιστροφές παικτών στις προπονήσεις που διευρύνουν τις επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού, από την άλλη όμως η απουσία του Ντεσπόντοφ για το υπόλοιπο της σεζόν δημιουργεί σημαντικό κενό, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.

Παράλληλα, οι περιπτώσεις των Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι παραμένουν ανοιχτές, με το αν θα βρίσκονται στο 100% να αποτελεί ερωτηματικό ενόψει του ντέρμπι. Ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά το ρόστερ του, επιλέγοντας πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός αγώνα υψηλής έντασης.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως η ΑΕΚ προέρχεται από απαιτητικά παιχνίδια και έντονη καταπόνηση, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, στοιχείο που θέλουν να εκμεταλλευτούν. Ωστόσο, υπάρχει πλήρης επίγνωση ότι η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια και η δυναμική της «Ένωσης» δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Το πρώτο διάστημα του αγώνα αναμένεται καθοριστικό, με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει σε δυναμική εκκίνηση που θα «παγώσει» τον ρυθμό των γηπεδούχων. Το μήνυμα είναι σαφές: ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην Αθήνα για να πάρει αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει γερά στο κόλπο του τίτλου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη