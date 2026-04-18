ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Ώρα και γι' αυτό το επίτευγμα!

Ο στόχος της Ομόνοιας στο αιώνιο ντέρμπι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Στον δρόμο της για να κυνηγήσει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος η Ομόνοια έχει να επιδείξει πολλά επιτεύγματα. Πέραν από το γεγονός ότι έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς, μετρώντας τις περισσότερες νίκες, έχει με διαφορά τα περισσότερα γκολ υπέρ (69) και τα λιγότερα κατά (19), ενώ δυο δικοί της παίκτες παλεύουν... μόνοι για να πάρουν το χρυσό παπούτσι της τρέχουσας περιόδου (σ.σ. έχει 19 ο Μαέ και 17 ο Σεμέδο). Από τα λίγα ψεγάδια – που φυσικά πολύ λίγη σημασία έχουν – είναι το γεγονός, ότι υπάρχουν δύο ομάδες απέναντι στις οποίες δεν πέτυχε καμία νίκη, στα μέχρι στιγμής συναπαντήματά τους.

Την μια από αυτές έχει την ευκαιρία να τη διαγράψει από τη σχετική λίστα το απόγευμα (17:00) του Σαββάτου, αντιμετωπίζοντας στο ντέρμπι των «αιωνίων» τον ΑΠΟΕΛ. Απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους οι πράσινοι είχαν φέρει ισοπαλία στον αγώνα του πρώτου γύρου (2-2), ενώ είχαν χάσει το ματς του δεύτερου γύρου (1-0). Μάλιστα, μετά το ντέρμπι της Λευκωσίας, ακολουθεί η άλλη ομάδα απέναντι στην οποία αγνοεί τη νίκη στην τρέχουσα περίοδο κι αυτή είναι ο Απόλλωνας. Το συγκρότημα της Λεμεσού, στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει στο «Αλφαμέγα» με 2-0, ενώ στο παιχνίδια του β’ γύρου στο ΓΣΠ οι δυο ομάδες έφεραν ισοπαλία 1-1.

Εάν πάρει κι αυτό το παράσημο το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ, τότε όχι απλά θα εδραιωθεί στο ψηλότερο σκαλοπάτι, αλλά θα στήσει πρόωρα πανηγύρια, κάνοντας χώρο στην τροπαιοθήκη της για να προσθέσει τον 22o τίτλο στα πρωταθλήματά της, αν και οι διεργασίες ήδη θα πρέπει να γίνονται! Εξάλλου, έχοντας 68 βαθμούς και ευρισκόμενη δέκα βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Απόλλωνα και έντεκα από την τρίτη ΑΕΚ, μόνο εάν «βγάλει μόνη τη μάτια της», θα χάσει τον τίτλο.

Μέσα Ουζόχο και Μαγιαμπέλα

Σε ό,τι αφορά το πλάνο του Χένινγκ Μπεργκ για αντιμετώπιση του ΑΠΟΕΛ, μοναδικός απόντας είναι ο Φαμπιάνο, καθώς στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν, μετά από καιρό, τόσο ο Ουζόχο όσο και ο Μαγιαμπέλα. Πάντως, τη θέση κάτω από τα δοκάρια, είναι πιθανόν να την κρατήσει ο Κυριακίδης, κάτι που εάν επαληθευτεί, τότε θα είναι το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην καριέρα του.

