Έχει ανάγκη την κάθε νίκη η φετινή Πάφος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Θέλει τα πρώτα πανηγύρια στη β' φάση του πρωταθλήματος

Με στόχο την πρώτη της νίκη στα πλέι οφ υποδέχεται το απόγευμα (18:00) την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Πάφος. Η ομάδα του Θελάδες βρίσκεται στην 4η θέση με 53 βαθμούς και με ενδεχόμενη νίκη θα μειώσει την διαφορά στο -1 από την τρίτη ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς την σημαντικότητα της αναμέτρησης για τους περσινούς πρωταθλητές, στην μάχη που δίνουν για την τρίτη θέση.

Η Πάφος παραμένει χωρίς νίκη σε αυτή την δεύτερη φάση, μετρώντας δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Σε μία σεζόν που βαδίζει προς το φινάλε της και με την έλλειψη σταθερότητας να ταλαιπωρεί την Πάφο, κάθε νίκη έχει σημασία. Θυμίζουμε, πως μετά το ντέρμπι με τους Λαρνακείς, ακολουθεί ο επαναληπτικός ημιτελικός με την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης». Συνεπώς, ένα ενδεχόμενο τρίποντο, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα, ειδικά αν αυτό έρθει με μία πειστική εμφάνιση. 

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν ερωτηματικά τα οποία δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη για την αρχική εντεκάδα. Οι Νταβίντ Λουίζ, Κίνα, Όρσιτς, Κορέια και Γκολντάρ είναι αμφίβολοι, με τον Θελάδες να καλείται να βρει τις λύσεις για τους αντικαταστάτες τους, σε περίπτωση που δεν προλάβουν.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

