Αντίδραση... για την Ευρώπη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

H AEK πάει στην Πάφο για να κερδίσει έδαφος στη μάχη για ευρωπαϊκό εισιτήριο

Να βγάλει αντίδραση μετά την τελευταία ήττα από την Ομόνοια καλείται σήμερα (18.00) η ΑΕΚ, σ’ ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι, εκτός έδρας κόντρα στην Πάφος F.C. Για να κρατηθεί ζωντανή στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, η ομάδα της Λάρνακας θα επιδιώξει να πάρει το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης» ή να μην ηττηθεί, ώστε να διατηρήσει τουλάχιστον την απόσταση των +4 βαθμών που έχει σήμερα από τους περσινούς πρωταθλητές.

Να σημειωθεί ότι στους δύο προηγούμενους αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ηττήθηκε στην «Αρένα» από την Πάφος F.C. (2-4) αλλά πήρε τη ρεβάνς στο «Στ. Κυριακίδης» στον δεύτερο γύρο κερδίζοντας 1-2 (Μιραμόν, Ιβάνοβιτς). Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ο Ροθάδα θα παρατάξει την ομάδα του με δύο ή με τρία στόπερ.

Όσον αφορά τον Ιβάνοβιτς λογικά αυτή τη φορά θα παίξει στο αριστερό φτερό της επίθεσης, όπου αποδίδει καλύτερα. Ένα πιθανό σχήμα θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Γκαρσία ή Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς. Εφόσον, όμως, η ΑΕΚ αγωνιστεί με τρεις στην άμυνα, τότε ο Εκπολό θα περάσει στο κέντρο της οπισθοφυλακής κι ένας εκ των Π. Ιωάννου ή Μιραμόν θα καλύψει τη δεξιά πτέρυγα, ενώ το επιθετικό δίδυμο θ’ αποτελούν οι Μπάγιτς-Ιβάνοβιτς.

 

Σοβαροί οι κίνδυνοι από την άσκηση στην σκόνη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι σκέψεις του Νίκολιτς και οι σίγουροι για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά πρωταθλητές στα Σύνθετα οι Χριστοφίδης και Σερμπάν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Όλα έτοιμα για το «αιώνιο» ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για όλους τους αγώνες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η τελική απόφαση για το αιώνιο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πασχαλίδης και Κλαρκ πρώτευσαν στα 10.000μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Εντυπωσιακός ο Ανδρέας Μιλτιάδης – Νίκη στο Tour of Hainan

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πενταμελής εκπροσώπη της Κύπρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων – Νεανίδων στο Κάϊρο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Το βάρος για το γκολ στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωση ΚΟΑ για προστασία των αθλητών από τα υψηλά επίπεδα σκόνης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Πάλμερ αποστομώνει όσους σχολίαζαν το μέλλον του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρχισαν οι αναβολές λόγω σκόνης - Η ενημέρωση της ΚΟΠ για την Α' κατηγορία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ζάιρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωση με πληροφορίες προσέλευσης από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

