Αντίδραση... για την Ευρώπη

Να βγάλει αντίδραση μετά την τελευταία ήττα από την Ομόνοια καλείται σήμερα (18.00) η ΑΕΚ, σ’ ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι, εκτός έδρας κόντρα στην Πάφος F.C. Για να κρατηθεί ζωντανή στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, η ομάδα της Λάρνακας θα επιδιώξει να πάρει το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης» ή να μην ηττηθεί, ώστε να διατηρήσει τουλάχιστον την απόσταση των +4 βαθμών που έχει σήμερα από τους περσινούς πρωταθλητές.

Να σημειωθεί ότι στους δύο προηγούμενους αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ηττήθηκε στην «Αρένα» από την Πάφος F.C. (2-4) αλλά πήρε τη ρεβάνς στο «Στ. Κυριακίδης» στον δεύτερο γύρο κερδίζοντας 1-2 (Μιραμόν, Ιβάνοβιτς). Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ο Ροθάδα θα παρατάξει την ομάδα του με δύο ή με τρία στόπερ.

Όσον αφορά τον Ιβάνοβιτς λογικά αυτή τη φορά θα παίξει στο αριστερό φτερό της επίθεσης, όπου αποδίδει καλύτερα. Ένα πιθανό σχήμα θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Γκαρσία ή Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς. Εφόσον, όμως, η ΑΕΚ αγωνιστεί με τρεις στην άμυνα, τότε ο Εκπολό θα περάσει στο κέντρο της οπισθοφυλακής κι ένας εκ των Π. Ιωάννου ή Μιραμόν θα καλύψει τη δεξιά πτέρυγα, ενώ το επιθετικό δίδυμο θ’ αποτελούν οι Μπάγιτς-Ιβάνοβιτς.