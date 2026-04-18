Η Κόβεντρι του Λάμπαρντ επέστρεψε στην Premier League μετά από 25 χρόνια!

Όλα έδειχναν ότι η Κόβεντρι θα γνώριζε την ήττα στην έδρα της Μπλάκμπερν, μιας και τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε το σκορ ήταν 1-0 για τους γηπεδούχους. Όμως τότε, ήρθε ο Μπόμπι Τόμας, πέτυχε ένα καθοριστικό γκολ και χάρισε στην Κόβεντρι την πολυπόθητη επιστροφή στην Premier League μετά από 25 ολόκληρα χρόνια!

Με μια δυνατή κεφαλιά μπροστά στους οπαδούς της ομάδας του, ο 25χρονος αμυντικός έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής και έβαλε το όνομά του στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του.

Οι φίλοι της Κόβεντρι τον αποθέωσαν, καθώς η ομάδα ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πορεία επιστροφής από τα χαμηλά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου μέχρι το κορυφαίο στρώμα, αυτό της Premier League, υπό την καθοδήγηση του εμβληματικού Φρανκ Λάμπαρντ. Ανέλαβε την ομάδα μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού τον Νοέμβριο του 2024 και μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια την έφτασε μέχρι την επιστροφή στην Premier League, σε μία... παραμυθένια και υπέροχη εξέλιξη!

Αν και το πρωτάθλημα έχει ακόμα... δρόμο (για μερικές ομάδες 3, για μερικές 4 και για μερικές 5 αγωνιστικές ακόμα), η Κόβεντρι εξασφάλισε ότι με αυτή τη νίκη θα είναι μέσα στη πρώτη δυάδα του πρωταθλήματος που αυτομάτως σημαίνει άνοδος στην Premier League. Κατά πάσα πιθανότητα θα αναδειχθεί και πρωταθλήτρια, μιας και έχει 86 βαθμούς, έναντι 75 της δεύτερης Ίπσουιτς, η οποία όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

