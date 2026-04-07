ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας νίκη για τον Κεραυνό απέναντι στον Απόλλωνα και εκκίνηση από τη δεύτερη θέση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά την αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Κ. Παπαέλληνας», ο Κεραυνός, αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο με 53-35, κέρδισε τελικά με 92-71

Με εντός έδρας επιτυχία για τον Κεραυνό ολοκληρώθηκε η αποψινή αναμέτρηση (07/04/26) , που ήταν και η εναρκτήρια για την 5η και τελευταία αγωνιστική της 2ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Ο Κεραυνός, αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο με 53-35, κέρδισε τελικά με 92-71 και είχε για κορυφαίο τον Παυλίδη (18 πόντοι – 21 βαθμοί).

Μετά τη νίκη αυτή, ο Κεραυνός θα ξεκινήσει στην ημιτελική φάση των play off από τη 2η θέση και θα έχει για αντίπαλο την TRIA EKA AEΛ, στη διασταύρωση των θέσεων 2&3, με το αρχικό πλεονέκτημα έδρας, να ανήκει στον Κεραυνό.

Όσο για τον Απόλλωνα, η αποψινή αναμέτρηση ήταν και η τελευταία του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο των γηπεδούχων, καθώς στα αρχικά χρονικά σημεία, είχαν προηγηθεί με 13-0, όντας καλύτεροι και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Ωστόσο στη συνέχεια ο Απόλλωνας βρήκε τρόπο αντίδρασης και με την πάροδο του χρόνου, μείωνε σταθερά τη διαφορά και αφού στο 5` το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 15-9, πάντα για τον Κεραυνό, στο 10`, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 25-22.

Στο γήπεδο υπήρχε ένας γρήγορος ρυθμός, κάτι που συνεχίστηκε και κατά τη 2η περίοδο, στης οποίας τα αρχικά χρονικά σημεία, βρήκαν τους γηπεδούχους, να ανεβάζουν τη διαφορά στο +10 και βρίσκοντας λύσεις με αρκετούς αθλητές, κρατούσαν αυτήν τη διαφορά σε σταθερά επίπεδα.

Ωστόσο λίγο μετά το 18` η διαφορά ανέβηκε στο +20 (51-31), πάντα για τον Κεραυνό, που με το τέλος του ημιχρόνου, προηγήθηκε με 53-35.

Στις αρχές της 3ης περιόδου, ο Κεραυνός εξακολουθώντας να είναι καλύτερος, άνοιξε τη διαφορά στο +25 (60-35), αλλά στη συνέχεια ο Απόλλωνας κατάφερε να δείξει αντίδραση και με την πάροδο του χρόνου, έριχνε σταθερά την τιμή της διαφοράς, που έπεσε ως τους 11 πόντους (67-56), αλλά στο 30`, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 74-56.

Μετά από αυτήν τη διακύμανση, πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι δραματικά, όσον αφορά το κύριο ερώτημα της (κάθε) αναμέτρησης, που είναι το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής.

Λίγο πριν το 34`, η διαφορά ανέβηκε και πάλι στο +20 (81-61), πάντα για τους γηπεδούχους, που λίγο μετά, ανέβηκαν και στο +26 (92-66), για να φθάσουν τελικά στη νίκη με 92-71.

Δεκάλεπτα: 25-22, 53-35, 74-56, 92-71.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 11, Τρετιακόβ 11 (1), Μιχαήλ 2, Wright 11 (3), Παυλίδης 18 (2), Burns 10 (1), Πασιαλής 7 (1), Στυλιανού 10 (2), Κουμής 4, Σ. Τίγκας 8 (2).

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 10, Jones 16, Adams 15 (3), Ηλιάδης 4, Powell 21 (5), Παπαδημητρίου, Καραμπατάκης, Αντωνιάδης 3 (1), Ιερωνυμίδης 2.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

