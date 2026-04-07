Εντός έδρας νίκη για τον Κεραυνό απέναντι στον Απόλλωνα και εκκίνηση από τη δεύτερη θέση

Με εντός έδρας επιτυχία για τον Κεραυνό ολοκληρώθηκε η αποψινή αναμέτρηση (07/04/26) , που ήταν και η εναρκτήρια για την 5η και τελευταία αγωνιστική της 2ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Ο Κεραυνός, αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο με 53-35, κέρδισε τελικά με 92-71 και είχε για κορυφαίο τον Παυλίδη (18 πόντοι – 21 βαθμοί).

Μετά τη νίκη αυτή, ο Κεραυνός θα ξεκινήσει στην ημιτελική φάση των play off από τη 2η θέση και θα έχει για αντίπαλο την TRIA EKA AEΛ, στη διασταύρωση των θέσεων 2&3, με το αρχικό πλεονέκτημα έδρας, να ανήκει στον Κεραυνό.

Όσο για τον Απόλλωνα, η αποψινή αναμέτρηση ήταν και η τελευταία του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο των γηπεδούχων, καθώς στα αρχικά χρονικά σημεία, είχαν προηγηθεί με 13-0, όντας καλύτεροι και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Ωστόσο στη συνέχεια ο Απόλλωνας βρήκε τρόπο αντίδρασης και με την πάροδο του χρόνου, μείωνε σταθερά τη διαφορά και αφού στο 5` το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 15-9, πάντα για τον Κεραυνό, στο 10`, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 25-22.

Στο γήπεδο υπήρχε ένας γρήγορος ρυθμός, κάτι που συνεχίστηκε και κατά τη 2η περίοδο, στης οποίας τα αρχικά χρονικά σημεία, βρήκαν τους γηπεδούχους, να ανεβάζουν τη διαφορά στο +10 και βρίσκοντας λύσεις με αρκετούς αθλητές, κρατούσαν αυτήν τη διαφορά σε σταθερά επίπεδα.

Ωστόσο λίγο μετά το 18` η διαφορά ανέβηκε στο +20 (51-31), πάντα για τον Κεραυνό, που με το τέλος του ημιχρόνου, προηγήθηκε με 53-35.

Στις αρχές της 3ης περιόδου, ο Κεραυνός εξακολουθώντας να είναι καλύτερος, άνοιξε τη διαφορά στο +25 (60-35), αλλά στη συνέχεια ο Απόλλωνας κατάφερε να δείξει αντίδραση και με την πάροδο του χρόνου, έριχνε σταθερά την τιμή της διαφοράς, που έπεσε ως τους 11 πόντους (67-56), αλλά στο 30`, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 74-56.

Μετά από αυτήν τη διακύμανση, πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι δραματικά, όσον αφορά το κύριο ερώτημα της (κάθε) αναμέτρησης, που είναι το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής.

Λίγο πριν το 34`, η διαφορά ανέβηκε και πάλι στο +20 (81-61), πάντα για τους γηπεδούχους, που λίγο μετά, ανέβηκαν και στο +26 (92-66), για να φθάσουν τελικά στη νίκη με 92-71.

Δεκάλεπτα: 25-22, 53-35, 74-56, 92-71.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 11, Τρετιακόβ 11 (1), Μιχαήλ 2, Wright 11 (3), Παυλίδης 18 (2), Burns 10 (1), Πασιαλής 7 (1), Στυλιανού 10 (2), Κουμής 4, Σ. Τίγκας 8 (2).

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 10, Jones 16, Adams 15 (3), Ηλιάδης 4, Powell 21 (5), Παπαδημητρίου, Καραμπατάκης, Αντωνιάδης 3 (1), Ιερωνυμίδης 2.