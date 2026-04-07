«Κράζουν» τον διαιτητή του Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ οι Ισπανοί

Στο στόχαστρο της ισπανικής κριτικής βρίσκεται ο Μπενουά Μπαστιάν, μετά τον ορισμό του στον πρώτο προημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Ράγιο Βαγεκάνο και ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, η MARCA θυμήθηκε το περσινό παιχνίδι της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ, στο οποίο ο Γάλλος ρέφερι είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η διαιτησία του τότε είχε χαρακτηριστεί ακόμη και ως «σκάνδαλο», με τους Βάσκους να εκφράζουν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του, την ώρα που και οι ίδιοι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαναν ειρωνικά σχόλια για τα πέναλτι που είχαν καταλογιστεί υπέρ τους, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το αρνητικό κλίμα γύρω από τον Γάλλο διαιτητή.

Έτσι, το όνομα του Μπαστιάν επανέρχεται στο προσκήνιο με αρνητικό τρόπο στην Ισπανία, ενόψει ενός αγώνα υψηλής έντασης, με τη διαιτησία να μπαίνει ήδη στο μικροσκόπιο πριν καν ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι της Ένωσης με τη Ράγιο.

