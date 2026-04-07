«Κράζουν» τον διαιτητή του Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ οι Ισπανοί

Έντονη κριτική από τα ισπανικά ΜΜΕ για τον διαιτητή του Ράγιο-ΑΕΚ, Μπενουά Μπαστιάν, με αναφορές στο αμφιλεγόμενο ματς της Σοσιεδάδ στο Ολντ Τράφορντ.

Στο στόχαστρο της ισπανικής κριτικής βρίσκεται ο Μπενουά Μπαστιάν, μετά τον ορισμό του στον πρώτο προημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Ράγιο Βαγεκάνο και ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, η MARCA θυμήθηκε το περσινό παιχνίδι της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ, στο οποίο ο Γάλλος ρέφερι είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η διαιτησία του τότε είχε χαρακτηριστεί ακόμη και ως «σκάνδαλο», με τους Βάσκους να εκφράζουν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του, την ώρα που και οι ίδιοι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαναν ειρωνικά σχόλια για τα πέναλτι που είχαν καταλογιστεί υπέρ τους, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το αρνητικό κλίμα γύρω από τον Γάλλο διαιτητή.

Έτσι, το όνομα του Μπαστιάν επανέρχεται στο προσκήνιο με αρνητικό τρόπο στην Ισπανία, ενόψει ενός αγώνα υψηλής έντασης, με τη διαιτησία να μπαίνει ήδη στο μικροσκόπιο πριν καν ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι της Ένωσης με τη Ράγιο.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Πράσινη καταιγίδα στην Καταλονία, τσάκισε Μπαρτσελόνα και κατάρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμπληρώθηκε η τετράδα του κυπέλλου

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βασιλιάς Ολυμπιακός, κατάπιε τη Ρεάλ με μαγικό δίδυμο Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ και φουλάρει για την πρωτιά!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βαριά ήττα στην Μπανταλόνα για την ΑΕΚ με την πρόκριση στο Final 4 να περνά από τη SUNEL Arena

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέρανε τη Ζαλγκίρις με μυθική ανατροπή στο Κάουνας η Dubai BC και μπήκε στο κόλπο για δεκάδα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αθόρυβοι μα… πολύτιμοι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την ΚΟΠ για Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «αντίο» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

«Κράζουν» τον διαιτητή του Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ οι Ισπανοί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για τον Κεραυνό απέναντι στον Απόλλωνα και εκκίνηση από τη δεύτερη θέση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος για να διαπρέψει ο Πουρσαϊτίδης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτη φορά σε αποστολή της Λίβερπουλ ο Ίσακ μετά από 3,5 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντροπιαστικό και ήρθε η στιγμή να βάλει τέλος!

ΑΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Κύπελλο Αμμοχώστου: Με 91/100 δίσκους κατέκτησε την πρώτη θέση ο Κωνσταντίνου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη