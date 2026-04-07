Αθόρυβοι μα… πολύτιμοι

Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη όλων στην οικογένεια της Ομόνοιας. Ο Νορβηγός τεχνικός διανύει τη δεύτερη του θητεία στο «Ηλίας Πούλλος» και έχει καταφέρει να οδηγήσει ξανά το «τριφύλλι» στον δρόμο των επιτυχιών, αφού είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Μπεργκ είναι ένας τεχνικός, ο οποίος πέραν από τις προπονητικές ικανότητες, διακρίνεται και για την πειθαρχία. Δίνει την ευκαιρία σε όσους αξίζουν, σε όσους βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε στο σύνολό της η Ομόνοια να παρουσιάζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο σε συνδυασμό με νικηφόρα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα ωστόσο, στέλνει… μήνυμα και στους παγκίτες, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των πρασίνων.

Πέραν του Μουσιαλόφσκι που είναι «άφαντος», ο Μπεργκ δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς και μη, με γνώμονα το καλό της ομάδας του. Δύο ποδοσφαιριστές με… σκαμπανεβάσματα στον χρόνο συμμετοχής τους, βγάζουν τον 56χρονο ασπροπρόσωπο τον τελευταίο καιρό. Ο λόγος για τους Ματέο Μάριτς και Άλφα Ντιουνκού.

Ο πρώτος άρχισε με 90λεπτα στον πρώτο εγχώριο θεσμό, ωστόσο από την 11η αγωνιστική μέχρι την 22η οι παρουσίες του ήταν περιορισμένες. Απόδειξη πως σε αυτά τα παιχνίδια, δεν κατέγραψε περισσότερα από 45 λεπτά (στο κάθε ένα). Από την 23η όμως, τα δεδομένα άλλαξαν για τον ίδιο. Ο Μάριτς από την 23η μέχρι την 28η μετρά 90λεπτα. Έχασε μόνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό λόγω τιμωρίας. Ο 28χρονος δούλεψε στις προπονήσεις, έδειξε θέληση και ετοιμότητα, ενώ όταν του δόθηκε η ευκαιρία φανέρωσε την ποιότητά του. Μάλιστα, άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου (07/03, 2-0).

Όσον αφορά στον Ντιουνκού, στην αρχή της σεζόν μετρούσε ελάχιστες συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ με το που μπήκε το 2026 γνωστοποιήθηκε πως θα χάσει το ντέρμπι με την ΑΕΛ (09/01) λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Λίγο η μεταγραφική Ιανουαρίου, λίγο ο παραγκωνισμός του, δεν άργησαν να φουντώσουν τα σενάρια περί αποχώρησης του. Μέχρι που ο Μπεργκ το… ξέκοψε: Θα μείνει και υπολογίζεται. Κι όντως ήρθε η στιγμή του. Ο Ντιουνκού βρέθηκε στην αποστολή με Ανόρθωση και Άρη (μετά την ΑΕΛ δηλαδή) και με την Ε.Ν Ύψωνα πήρε φανέλα βασικού. Έκτοτε, από τα εννέα ματς που ακολούθησαν, κατέγραψε επτά 90λεπτα! Πειθαρχημένος, συγκεντρωμένος και εκ των διακριθέντων στις τελευταίες αναμετρήσει του «τριφυλλιού».

Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές, που δηλώνουν έτοιμοι και δίνουν βάθος στο ρόστερ των πρασίνων. Ο Μπεργκ τους επιβραβεύει, βλέπει ότι το πλάνο του «βγαίνει» και ο ανταγωνισμός δουλεύει για το καλό της Ομόνοιας.