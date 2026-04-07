Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την ΚΟΠ για Λουτσέσκου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την ΚΟΠ για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Αναλυτικά:

«Η ΚΟΠ εκφράζει την θλίψη της για το θάνατο του προπονητή της Εθνικής Ρουμανίας Μιρτσέα Λουτσέσκου. Είχαμε την τύχη να τον ζήσουμε από κοντά στις δύο τελευταίες διοργανώσεις της UEFA ως αντίπαλο της Εθνικής μας. Ήταν μια θρυλική μορφή του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και αντιμετώπιζε με μεγάλο σεβασμό τον κάθε αντίπαλο. Η σφραγίδα του στο ποδόσφαιρο της χώρας του αλλά και στο Ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο θα μείνει ανεξίτηλη. Αιωνία του η μνήμη».