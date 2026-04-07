Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Θρήνος στο ρουμανικό – και όχι μόνο – ποδόσφαιρο, καθώς σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος προπονητής και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) άφησε την τελευταία του πνοή.

Στις 3 Απριλίου ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ περίμενε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλευόταν. Μάλιστα, τότε χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια από τους γιατρούς, προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Μιρτσέα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Κόρβινουλ το 1978, για να συνεχίσει στην εθνική Ρουμανίας, στην οποία θήτευσε αρχικά από το 1981 έως το 1986, με συμμετοχή και σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακολούθησε η Ντινάμο, η Πίζα, αλλά και η Μπρέσια, όπου παρέμεινε για 102 παιχνίδια.

Ο Λουτσέσκου συνέχισε στην Ιταλία μέχρι το 1996, όπου και βρέθηκε στην Ρετζιάνα. Επέστρεψε για λίγο στη χώρα του για την Ραπίντ Βουκουρεστίου, πριν να αναλάβει την Ίντερ την σεζόν 1998/99.

Ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής ανέλαβε την Γαλατάσαραϊ (2000), όπως και την Μπεσίκτας (89 παιχνίδια). Έγραψε ιστορία στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, στην οποία βρέθηκε αππό το 2004 έως το 2016 με 573 παιχνίδια.

Το 2016 μετακόμισε στη Ρωσία για την Ζενίτ, ενώ από το 2017 έως το 2019 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Τουρκίας. Στη συνέχεια έμεινε για 118 παιχνίδια στη Ντιναμό Κιέβου, ενώ η τελευταία του δουλειά ήταν στην εθνική Ρουμανίας (2024-2026).

Η τροπαιοθήκη του είναι γεμάτη. Έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων ένα Κύπελλο UEFA (Σαχτάρ – 2009), ένα UEFA Super Cup (Γαλατάσαραϊ 2000), εννέα πρωταθλήματα Ουκρανίας (Ντινάμο Κιέβου – Σαχτάρ), επτά Κύπελλα Ουκρανίας (Ντινάμο Κιέβου – Σαχτάρ), οκτώ Σούπερ Καπ Ουκρανίας (Ντινάμο Κιέβου – Σαχτάρ), δύο πρωταθλήματα Τουρκίας (Μπεσίκτας – Γαλατάσαραϊ) και δύο πρωταθλήματα Ρουμανίας (Ραπίντ – Ντινάμο).