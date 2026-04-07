Έτοιμος για να διαπρέψει ο Πουρσαϊτίδης!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο 20χρονος αμυντικός μπορεί για μεγάλη καριέρα στον ΑΠΟΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ εκτός από τον Άρη είχε την Κυριακή άλλο ένα μεγάλο κέρδος, τον Κωνσταντίνο Πουρσαϊτίδη! Ο νεαρός άσος, όπως αναμενόταν, ανταποκρίθηκε πλήρως στο ρόλο που του έδωσε ο προπονητής του και υπολογίζεται, τόσο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος όσο και για το κύπελλο. Βέβαια, εκτός του 20χρονου Πουρσαϊτίδη είναι και οι υπόλοιποι μικροί, οι οποίοι παρουσιάζονται αποφασισμένοι, όχι μόνο να αρπάξουν την ευκαιρία, αν τους δοθεί, αλλά και να κάνουν μεγάλη καριέρα στον ΑΠΟΕΛ! Ως βασικοί ξεκίνησαν ο Ευαγόρας Αντωνίου και ο Νικόλας Κούτσακος, που σκόραρε ξανά, φτάνοντας τα εφτά γκολ.

Βλέψεις Ευρώπης...

Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, στον ΑΠΟΕΛ κάνουν όνειρα Ευρώπης, όχι μόνο από το θεσμό του κυπέλλου αλλά και μέσω πρωταθλήματος. Στόχος για τις επόμενες οκτώ αγωνιστικές είναι μια θέση στη βαθμολογία, που θα προσφέρει ευρωπαϊκή έξοδο. Το δύσκολο για τον ΑΠΟΕΛ είναι, ότι δεν δικαιούται να έχει απώλειες στα αμέσως επόμενα παιχνίδια, με Απόλλωνα (ΓΣΠ) και Ομόνοια. Αυτά είναι και τα καθοριστικά παιχνίδια, τα οποία θα δείξουν μέχρι που μπορεί να φθάσει στο πρωτάθλημα ο ΑΠΟΕΛ. Βρίσκεται στο -4 από την 4η θέση και στο -7 από την 3η θέση.

«Κράζουν» τον διαιτητή του Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ οι Ισπανοί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για τον Κεραυνό απέναντι στον Απόλλωνα και εκκίνηση από τη δεύτερη θέση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος για να διαπρέψει ο Πουρσαϊτίδης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτη φορά σε αποστολή της Λίβερπουλ ο Ίσακ μετά από 3,5 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντροπιαστικό και ήρθε η στιγμή να βάλει τέλος!

ΑΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Κύπελλο Αμμοχώστου: Με 91/100 δίσκους κατέκτησε την πρώτη θέση ο Κωνσταντίνου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Κύπελλο Πάφου: Νικητής ο Νικόλας Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Νιώθει εκτεθειμένος ο Νταμάτο από μερικούς Κύπριους διαιτητές – Αποφασισμένος να πάρει μέτρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπουδαία ανατροπή και μεγάλη νίκη για την Ελλάδα κόντρα στην Σερβία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Λουίς Ενρίκε για Λίβερπουλ: «Σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβορί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαθέσιμος ο Μπαρκολά ενόψει Λίβερπουλ για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλοι πλην του Ζόκε - Η αποστολή της ΑΕΛ για Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

Λέει «ναι» στις προκλήσεις ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίστευτο: Η Τότεναμ συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς τρίποντο στην Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

