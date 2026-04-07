Έτοιμος για να διαπρέψει ο Πουρσαϊτίδης!

Ο ΑΠΟΕΛ εκτός από τον Άρη είχε την Κυριακή άλλο ένα μεγάλο κέρδος, τον Κωνσταντίνο Πουρσαϊτίδη! Ο νεαρός άσος, όπως αναμενόταν, ανταποκρίθηκε πλήρως στο ρόλο που του έδωσε ο προπονητής του και υπολογίζεται, τόσο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος όσο και για το κύπελλο. Βέβαια, εκτός του 20χρονου Πουρσαϊτίδη είναι και οι υπόλοιποι μικροί, οι οποίοι παρουσιάζονται αποφασισμένοι, όχι μόνο να αρπάξουν την ευκαιρία, αν τους δοθεί, αλλά και να κάνουν μεγάλη καριέρα στον ΑΠΟΕΛ! Ως βασικοί ξεκίνησαν ο Ευαγόρας Αντωνίου και ο Νικόλας Κούτσακος, που σκόραρε ξανά, φτάνοντας τα εφτά γκολ.

Βλέψεις Ευρώπης...

Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, στον ΑΠΟΕΛ κάνουν όνειρα Ευρώπης, όχι μόνο από το θεσμό του κυπέλλου αλλά και μέσω πρωταθλήματος. Στόχος για τις επόμενες οκτώ αγωνιστικές είναι μια θέση στη βαθμολογία, που θα προσφέρει ευρωπαϊκή έξοδο. Το δύσκολο για τον ΑΠΟΕΛ είναι, ότι δεν δικαιούται να έχει απώλειες στα αμέσως επόμενα παιχνίδια, με Απόλλωνα (ΓΣΠ) και Ομόνοια. Αυτά είναι και τα καθοριστικά παιχνίδια, τα οποία θα δείξουν μέχρι που μπορεί να φθάσει στο πρωτάθλημα ο ΑΠΟΕΛ. Βρίσκεται στο -4 από την 4η θέση και στο -7 από την 3η θέση.