Σπουδαία ανατροπή και μεγάλη νίκη για την Ελλάδα κόντρα στην Σερβία

Μπορεί να βρέθηκε και με 7 γκολ πίσω η Εθνική Ελλάδος (4-11) εναντίον της Σερβία, όμως δεν... το έβαλε κάτω και με επική ανατροπή επικράτησε (16-15) και έκανε τεράστιο βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του αγώνα, με τον Αργυρόπουλο να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι να κάνει το 2-2 και τον Καλογερόπουλο από μακρινή θέση να βάζει μπροστά την Ελλάδα με 3-2. Ο Λούκιτς σκόραρε με παίκτη παραπάνω για το 3-3 και η Σερβία έκανε την ανατροπή (3-4) με πέναλτι του Μαρτίνοβιτς. Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στην τελευταία επίθεση της περιόδου, όμως ο Παπαναστασίου σημάδεψε το δοκάρι από την θέση του πέναλτι, με το 3-4 να παραμένει.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Σερβία ήταν σαφώς ανώτερη. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την διαφορά στα 3 τέρματα (3-6) με σκόρερς τους Γιάκσιτς και Γκλάντοβιτς. Συνέχισε να έχει τον έλεγχο η Σερβία καθώς ο Τρίτοβιτς έκανε το 3-7. Ο Μαρτίνοβιτς ευστόχησε σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για το 3-8, όπως και ο Κρίστιτς στο 3-9. Η Ελλάδα σταμάτησε το αρνητικό σερί καθώς ο Καστρινάκης πέτυχε γκολ από κοντινή απόσταση μειώνοντας σε 4-9. Η Σερβία είχε άμεση απάντηση (4-10) ,ε τον Μαρτίνοβιτς. Η «Γαλανόλευκη» πέτυχε ένα σερί 3-0, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει στο 7-11.

Ο Γαρδίκας πήγε την απόσταση στα 3 τέρματα (9-12), όμως ο Γκλάντοβιτς απάντησε άμεσα με γκολ στον παίκτη παραπάνω (9-13). Ωστόσο η Ελλάδα μίκρυνε και άλλο την διαφορά και συγκεκριμένα στα 2 γκολ (11-13) με κοντινό γκολ του Κάκκαρη. Με εκπληκτικές αποκρούσεις ο Ζερδεβάς απομάκρυνε κάθε κίνδυνο και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αργυρόπουλου το σκορ πήγε σε απόσταση.. αναπνοής (12-13). Δεν σταμάτησε εκεί η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, καθώς με 2ο σερί γκολ του Αργυρόπουλου η Εθνική ισοφάρισε (13-13). Ο Μαρτίνοβιτς σκόραρε στην τελευταία επίθεση του οκταλέπτου για το 13-14 υπέρ της Σερβίας.

Το τέταρτο οκτάλεπτο άρχισε με την Σερβία να πηγαίνει στο +2 (13-15) ύστερα από γκολ του Στανόγεβιτς. Ο Σπάχιτς ήταν εύστοχος σε όμορφη αντεπίθεση της Ελλάδας μειώνοντας ξανά στον 1 (14-15). Ο Γιάκσιτς αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση και από την θέση του πέναλτι ο Αργυρόπουλος έφερε το σκορ στα ίσα (15-15). Στα 0:45 η Ελλάδα πέρασε μπροστά (16-15) με νέο γκολ από τον Αργυρόπουλο, όπου ήταν και το τελικό σκορ ολοκληρώνοντας μια τεράστια ανατροπή για την «Γαλανόλευκη».

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7, 6-3,

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Χατζής, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Τζωρτζάτος, Καστρινάκης.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Μίσοβιτς, Πλιέβανσιτς, Στανόγιεβιτς, Λούκιτς, Λάζιτς, Μιλόγεβιτς, Τρίτοβιτς, Ν. Γιάκσιτς, Κρίστιτς, Γκλάντοβιτς, Π. Γιάκσιτς, Ουρόσεβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς.

