ΦΩΤΟ/Κύπελλο Αμμοχώστου: Με 91/100 δίσκους κατέκτησε την πρώτη θέση ο Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΥ κέρδισε το «Κύπελλο Αμμοχώστου» Σπόρτιγκ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 5 Απριλίου, στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Ο Κωνσταντίνου εξασφάλισε την πρώτη θέση και τη νίκη με 91/100, ξεπερνώντας με ένα δίσκο τους Λεύκιο Μιλτιάδους της ΣΚΟΛΕΜ και Ιάσονα Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 90/100 και διαγωνίστηκαν σε αγώνα μπαράζ για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Μετά από ισοβαθμία στη διαδικασία μπαράζ με 18 επιτυχίες, ακολούθησε δεύτερη διαδικασία σιούτ όφ, η οποία ανέδειξε νικητή τον Λεύκιο Μιλτιάδους με 9 επιτυχίες έναντι 8 του Ιάσονα Τζιοβάνη. Έτσι τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Μιλτιάδους και την τρίτη ο Τζιοβάνη.

Οι υπόλοιπες τρείς επαμειβόμενες θέσεις κρίθηκαν με το ίδιο αποτέλεσμα 89/100. Τέταρτος κατετάγη ο Ανδρέας Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ, πέμπτος ο Χαράλαμπος Χ¨Μιχαήλ της ΣΚΟΑΜ και έκτος ο Ανδρέας Μιχαήλ της ΣΚΟΛΑΡ.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νικητής αναδείχθηκε ο Χρίστος Ιωάννου της ΣΚΟΛΕΜ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Στέλιος Λαυρεντίου επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 86/100 και τρίτος ο Στέλιος Στυλιανού της ΣΚΟΛΕΥ με 85/100.

Στην Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Μιχαήλ της ΣΚΟΛΑΡ με 89/100, τη δεύτερη ο Νίκος Προκοπίου της ΣΚΟΛΕΜ με 83/100 και την τρίτη ο Άκης Στεφανίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 81/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παντελής Παντελίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 83/100, τη δεύτερη ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 80/100 και την τρίτη ο Ρένος Χαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΜ με 78/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 75/100. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μίκης Φυλακτού της ΣΚΟΛΕΥ με 74/100 και την τρίτη ο Σπύρος Ευθυμίου της ΣΚΟΛΕΜ με 66/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 69/100, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Peter Reimann της ΣΚΟΛΕΜ με 49/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΒΗΦΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Barr Kiesari της ΣΚΟΛΕΜ με 80/100. Δεύτερος κατετάγη ο Άριστος Αριστοφάνους της ΣΚΟΛΑΡ με 66/100 και τρίτος ο Σωτήρης Χαμπουλλίδης της ΣΚΟΛΕΜ με ένα δίσκο λιγότερο 65/100.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ και της ΣΚΟΑΜ Δημήτρης Λόρδος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Σπόρτιγκ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΚ και της ΣΚΟΑΜ Πάμπος Χαραλάμπους και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΑΜ, Χριστάκης Χριστοδούλου, Ανδρέας Χαραλάμπους και Stephen Supple.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 91/100

2. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 90/100 + 18 +9

3. Ιάσονας Τζιοβάνη ΣΚΟΕΠΑ 90/100 + 18 + 8

4. Ανδρέας Βασιλείου ΣΚΟΛΑΡ 89/100

5. Χαράλαμπος Χ΄Μιχαήλ ΣΚΟΑΜ 89/100

6. Ανδρέας Μιχαήλ ΣΚΟΛΑΡ 89/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Χρίστος Ιωάννου ΣΚΟΛΕΜ 87/100

2. Στέλιος Λαυρεντίου ΣΚΟΛΕΜ 86/100

3. Στέλιος Στυλιανού ΣΚΟΛΕΥ 85/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ανδρέας Μιχαήλ ΣΚΟΛΑΡ 89/100

2. Νίκος Προκοπίου ΣΚΟΛΕΜ 83/100

3. Άκης Στεφανίδης ΣΚΟΛΕΥ 81/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Παντελής Παντελίδης ΣΚΟΛΕΥ 83/100

2. Ντίνος Ανδρέου ΣΚΟΚΕΡ 80/100

3. Ρένος Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΜ 78/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 75/100

2. Μίκης Φυλακτού ΣΚΟΛΕΥ 74/100

3. Σπύρος Ευθυμίου ΣΚΟΛΕΜ 66/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 69/100

2. Peter Reimann ΣΚΟΛΕΜ 49/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Barr Kiesari ΣΚΟΛΕΜ 80/100

2. Άριστος Αριστοφάνους ΣΚΟΛΑΡ 66/100

3. Σωτήρης Χαμπουλλίδης ΣΚΟΛΕΜ 65/100




















