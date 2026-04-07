Νιώθει εκτεθειμένος ο Νταμάτο από μερικούς Κύπριους διαιτητές – Αποφασισμένος να πάρει μέτρα

Δυσαρεστημένοι και προβληματισμένοι εμφανίζονται οι ιθύνοντες της ΚΟΠ και ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο από τα λανθασμένα σφυρίγματα συγκεκριμένων Κύπριων διαιτητών στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ και πλέι άουτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κ. Νταμάτο θεωρεί ότι, παρά τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξε προς τους Κύπριους διαιτητές, κάποιοι από αυτούς τον άφησαν εκτεθειμένο σε μια τόσο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τους στηρίζει. Ωστόσο, είναι αποφασισμένος να λάβει μέτρα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ανοχή του εξαντλείται.

Εκτός από τη «σιωπηλή τιμωρία» που αναμένεται για ορισμένους διαιτητές, εξετάζεται σοβαρά και η πιθανότητα να κληθούν ξένοι ρέφερι για ορισμένα παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ, αρχής γενομένης από την επόμενη αγωνιστική.

Η τελική απόφαση αναμένεται να εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι ξένες ομοσπονδίες μπορούν να διαθέσουν διαιτητές για το κυπριακό πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι ότι ο Ιταλός αρχιδιαιτητής προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιο σκηνικό με αυτό της τελευταίας αγωνιστικής δεν θα επαναληφθεί.