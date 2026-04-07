Νιώθει εκτεθειμένος ο Νταμάτο από μερικούς Κύπριους διαιτητές – Αποφασισμένος να πάρει μέτρα

Νιώθει εκτεθειμένος ο Νταμάτο από μερικούς Κύπριους διαιτητές – Αποφασισμένος να πάρει μέτρα

Η τελική απόφαση αναμένεται να εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι ξένες ομοσπονδίες μπορούν να διαθέσουν διαιτητές για το κυπριακό πρωτάθλημα.

Δυσαρεστημένοι και προβληματισμένοι εμφανίζονται οι ιθύνοντες της ΚΟΠ και ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο από τα λανθασμένα σφυρίγματα συγκεκριμένων Κύπριων διαιτητών στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ και πλέι άουτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κ. Νταμάτο θεωρεί ότι, παρά τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξε προς τους Κύπριους διαιτητές, κάποιοι από αυτούς τον άφησαν εκτεθειμένο σε μια τόσο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τους στηρίζει. Ωστόσο, είναι αποφασισμένος να λάβει μέτρα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ανοχή του εξαντλείται.

Εκτός από τη «σιωπηλή τιμωρία» που αναμένεται για ορισμένους διαιτητές, εξετάζεται σοβαρά και η πιθανότητα να κληθούν ξένοι ρέφερι για ορισμένα παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ, αρχής γενομένης από την επόμενη αγωνιστική.

Η τελική απόφαση αναμένεται να εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι ξένες ομοσπονδίες μπορούν να διαθέσουν διαιτητές για το κυπριακό πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι ότι ο Ιταλός αρχιδιαιτητής προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιο σκηνικό με αυτό της τελευταίας αγωνιστικής δεν θα επαναληφθεί.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

Η Άστον Βίλα ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Ντάγκλας Λουίζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Nα αλλάξει τη ροή της σεζόν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέσσερα ματς και… συνεχίζουν φέτος οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, με προβληματισμούς η Λίβερπουλ στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Μεγάλο ενδιαφέρον στο Πριγκιπάτο, να βγει η... υποχρέωση στην Πόλη

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: «Κλειδώνουν» οι αποφάσεις Νίκολιτς ενόψει Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (8/4)

TV

|

Category image

Μεγάλα διπλά για Μπάγερν και Άρσεναλ και προβάδισμα πρόκρισης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πράσινη καταιγίδα στην Καταλονία, τσάκισε Μπαρτσελόνα και κατάρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμπληρώθηκε η τετράδα του κυπέλλου

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βασιλιάς Ολυμπιακός, κατάπιε τη Ρεάλ με μαγικό δίδυμο Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ και φουλάρει για την πρωτιά!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βαριά ήττα στην Μπανταλόνα για την ΑΕΚ με την πρόκριση στο Final 4 να περνά από τη SUNEL Arena

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέρανε τη Ζαλγκίρις με μυθική ανατροπή στο Κάουνας η Dubai BC και μπήκε στο κόλπο για δεκάδα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αθόρυβοι μα… πολύτιμοι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την ΚΟΠ για Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «αντίο» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη