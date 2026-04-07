Βαριά ήττα στην Μπανταλόνα για την ΑΕΚ με την πρόκριση στο Final 4 να περνά από τη SUNEL Arena

Ηττήθηκε με... κάτω τα χέρια στην Ισπανία και πλέον ΑΕΚ θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση στο Final Four του BCL μέσα στο «σπίτι» της.

Η Ένωση εμφανίστηκε αγνώριστη για σχεδόν 25 αγωνιστικά λεπτά στο παρκέ του «Palau Municipal d'Esports de Badalona», πραγματοποιώντας ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο με πολλά λάθη, κάκιστη αμυντική λειτουργία και πολύ... φτωχά ποσοστά ευστοχίας.

Μοιραία λοιπόν οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν με το βαρύ 88-66 από την Μπανταλόνα για το 1-1 στη σειρά, με την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης να κρίνεται σε Game 3 στη SUNEL Arena.

Κορυφαίος των νικητών που έφτασαν ακόμη και στο +28 κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο με 13 πόντους, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 ριμπάουντ, με τους Πάρκερ (12π., 4ρ.) και Χάνγκα (11π., 6ασ., 4κλ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Για την ΑΕΚ που υπέπεσε σε 17 λάθη και δέχθηκε 19 περισσότερους πόντους από λάθη και συνολικά 21 περισσότερους σε fast break καταστάσεις, ξεχώρισαν οι Μπάρτλεϊ (13π., 5ρ., 3ασ.), Νάναλι (12π., 5ρ.) και Μπράουν (10π., 7ρ., 1μπλ.).

Πλέον τα πάντα για την πρόκριση θα κριθούν στο παιχνίδι της Τετάρτης του Πάσχα (15/04, 19:30) στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, εκεί όπου η ΑΕΚ με σύμμαχο τους χιλιάδες φίλους της θα διεκδικήσει την τέταρτη παρουσία της σε Final 4 της διοργάνωσης.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να βγάζουν νευρικότητα στο παιχνίδι τους και να υποπίπτουν σε αρκετά και μαζεμένα λάθη στα πρώτα λεπτά. Παρά τα καλάθια των Φίζελ, Χαραλαμπόπουλου και Γκρέι, η ΑΕΚ πλήρωσε τα φθηνά λάθη στο εμπρός μέρος του παρκέ, με την Μπανταλόνα να εκμεταλλεύεται τη συνθήκη αυτή και με τους Χαντ και Πάρκερ να βρίσκει εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον για το 14-8 στο 6λεπτο.

Στη συνέχεια, οι Χαραλαμπόπουλος και Σκορδίλης με πέντε μαζεμένους πόντους έδωσαν βαθιά επιθετική «ανάσα» στην Ένωση και μείωσαν στο 14-13 ένα λεπτό αργότερα. Ωστόσο, αυτή ήταν και η μοναδική αντίδραση των «κιτρινόμαυρων» στο δεκάλεπτο, αφού οι Καταλανοί με μπροστάρηδες τους Ντρελ και Άλεν έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 13-0 και έκλεισαν την περίοδο στο +14 για το 27-13, με την ΑΕΚ να κλείνει το δεκάλεπτο με μόλις 40% (6/15) εντός πεδιάς και συνολικά 5 λάθη.

Και ενώ οι περισσότεροι θα περίμεναν να «αφυπνιστεί» και να βγάλει μια αντίδραση η Ένωση στη δεύτερη περίοδο, κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν συνέβη, αντιθέτως, συνεχίστηκε ο αγωνιστικός «εφιάλτης» για το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα. Οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν την «κιτρινόμαυρη» άμυνα, πληγώνοντας την ΑΕΚ και μέσω των επιθετικών ριμπάουντ πέραν από τα κλεψίματα. Με την ελληνική επίθεση να έχει «βραχυκυκλώσει» απόρροια της συνολικής εικόνας του ματς, η Μπανταλόνα εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι και το +26 για το 47-21 στο 16ο λεπτό.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι την ανάπαυλα, η «Βασίλισσα» ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και με αιχμή του δόρατος τα εντυπωσιακά καρφώματα του Μπράουν μπόρεσε να ακολουθήσει τον επιθετικό ρυθμό των γηπεδούχων για το 53-31 του ημιχρόνου. Ενδεικτικό της εικόνας του πρώτου 20λεπτου ήταν οι 17-2 πόντοι στο τρανζίσιον υπέρ των Ισπανών, αλλά και οι 11-0 από λάθη αντιπάλου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τους Ρούμπιο και Μπάρτλεϊ να ηγούνται στο σκοράρισμα για τις δύο ομάδες και την Μπανταλόνα να φτάνει για πρώτη φορά στο +28 και το 66-38 στο 25ο λεπτό, την ώρα όπου ο Γκρέι αποβλήθηκε από το ματς με 5 φάουλ. Με δύο back-to-back τρίποντα δια χειρός Νάναλι και Μπάρτλεϊ, η ΑΕΚ μείωσε προσωρινά (66-44) ένα λεπτό μετά, προτού δει και τον Ντράγκαν Σάκοτα να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια δεχόμενος και δεύτερη τεχνική ποινή.

Στο τελευταίο κομμάτι του δεκαλέπτου η Ένωση συνέχισε το επιθετικό της κρεσέντο και με καλές άμυνες θύμισε λίγο τον καλό της εαυτό. Με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Φίζελ, η ελληνική ομάδα μπόρεσε να «ροκανίσει» τη διαφορά μέχρι και τους 17 για το 72-55 της περιόδου.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο οι Καταλανοί διαχειρίστηκαν εξαιρετικά τη μεγάλη υπέρ τους διαφορά, με την ΑΕΚ να αποδέχεται το αποτέλεσμα και να την τελευταία κόρνα να βρίσκει την Μπανταλόνα νικήτρια με το τελικό 88-66.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66.

