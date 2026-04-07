Ντροπιαστικό και ήρθε η στιγμή να βάλει τέλος!

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Σεπτεμβρίου 2021. Τότε η ΑΕΛ κέρδισε με το εμφατικό 4-0 και έμελλε να είναι και η τελευταία επιτυχία επί της Πάφος FC. Από τότε ακολούθησαν εννιά αγώνες ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους γαλαζοκίτρινους να μην παίρνουν καν ισοπαλία. Σε όλα έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι αφού πανηγύρισαν μόλις τέσσερα γκολ, ενώ, αντίθετα, δέχθηκαν 19!

Φέτος η ΑΕΛ μετρά δύο ήττες από την παφιακή ομάδα και, για να μπορεί να ελπίζει στον τελικό κυπέλλου, θα πρέπει αύριο εντός έδρας (19:00) να βάλει ένα τέλος σε αυτό το ντροπιαστικό στατιστικό. Τέλος μπορεί να μπει και με ισοπαλία, όμως αυτό που θέλουν όλοι στην ΑΕΛ είναι η νίκη ώστε στη ρεβάνς της 22ης Απριλίου να πάει με πλεονέκτημα και να επιστρέψει ξανά σε τελικό μετά από τρία χρόνια.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Ούγκο Μαρτίνς, είναι δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το νικηφόρο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου. Και θα αφορούν όλες τις γραμμές. Σίγουρα, σε τέτοια ματς, η προσήλωση στο πλάνο και η αποτελεσματικότητα είναι σημαντικά για την επίτευξη του στόχου.

Η ΑΕΛ σε αυτό το σημαντικό ραντεβού θα έχει την υποστήριξη των φίλων της που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα ξεπεράσουν τις 5.000.