ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντροπιαστικό και ήρθε η στιγμή να βάλει τέλος!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ντροπιαστικό και ήρθε η στιγμή να βάλει τέλος!

Το στατιστικό που θέλει να αλλάξει η ΑΕΛ στους αγώνες του κυπέλλου που έρχονται.

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Σεπτεμβρίου 2021. Τότε η ΑΕΛ κέρδισε με το εμφατικό 4-0 και έμελλε να είναι και η τελευταία επιτυχία επί της Πάφος FC. Από τότε ακολούθησαν εννιά αγώνες ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους γαλαζοκίτρινους να μην παίρνουν καν ισοπαλία. Σε όλα έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι αφού πανηγύρισαν μόλις τέσσερα γκολ, ενώ, αντίθετα, δέχθηκαν 19!

Φέτος η ΑΕΛ μετρά δύο ήττες από την παφιακή ομάδα και, για να μπορεί να ελπίζει στον τελικό κυπέλλου, θα πρέπει αύριο εντός έδρας (19:00) να βάλει ένα τέλος σε αυτό το ντροπιαστικό στατιστικό. Τέλος μπορεί να μπει και με ισοπαλία, όμως αυτό που θέλουν όλοι στην ΑΕΛ είναι η νίκη ώστε στη ρεβάνς της 22ης Απριλίου να πάει με πλεονέκτημα και να επιστρέψει ξανά σε τελικό μετά από τρία χρόνια.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Ούγκο Μαρτίνς, είναι δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το νικηφόρο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου. Και θα αφορούν όλες τις γραμμές. Σίγουρα, σε τέτοια ματς, η προσήλωση στο πλάνο και η αποτελεσματικότητα είναι σημαντικά για την επίτευξη του στόχου.

Η ΑΕΛ σε αυτό το σημαντικό ραντεβού θα έχει την υποστήριξη των φίλων της που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα ξεπεράσουν τις 5.000.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

