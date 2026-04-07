Το «αντίο» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκφράζοντας τη θλίψη της και τη στήριξή της στον Ράζβαν και την οικογένειά του.

Το δικό της «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την είδηση του θανάτου του σπουδαίου Ρουμάνου τεχνικού.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, με δεδομένο και τον ιδιαίτερο δεσμό της με την οικογένεια, καθώς στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο γιος του, Ράζβαν Λουτσέσκου, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τη στήριξή της.

Στην ανακοίνωσή της, ο ΠΑΟΚ κάνει λόγο για έναν θρυλικό προπονητή και έναν σπουδαίο άνθρωπο, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές.

 Αναλυτικά το μήνυμα:

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

 Καλό ταξίδι…».

