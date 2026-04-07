Ξέρανε τη Ζαλγκίρις με μυθική ανατροπή στο Κάουνας η Dubai BC και μπήκε στο κόλπο για δεκάδα!

Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν πέτυχε η Dubai BC, που πέρασε με 77-65 από την έδρα της Ζαλγκίρις για την 36η αγωνιστική της Euroleague, γυρίζοντας ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο.

Η Ζαλγκίρις είχε τον απόλυτο έλεγχο για τρία δεκάλεπτα. Με σκληρή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, έφτασε να προηγείται ακόμη και με +14 (53-39), δείχνοντας ότι κρατάει στα χέρια της μια πολύ σημαντική νίκη για τη μάχη της εξάδας.

Όμως, στην τέταρτη περίοδο τα πάντα άλλαξαν. Η Dubai BC ανέβασε κατακόρυφα την ένταση, πίεσε σε όλο το γήπεδο και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, «τρέχοντας» ένα εντυπωσιακό 23-7 που της έδωσε το προβάδισμα (64-63).

Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Ντουμπάι κυριάρχησε πλήρως. Με μεγάλα σουτ από τον Αβράμοβιτς (15 πόντοι) και τον Μπέρτανς (9 πόντοι, 3/6 τρίποντα), αλλά και με την ενέργεια του Άντερσον (9 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και την κυριαρχία του Καμπόκλο (13 πόντοι με 100% ευστοχία, 6 ριμπάουντ), «καθάρισε» το ματς στο φινάλε.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, που οργάνωσε άψογα το παιχνίδι (6 ασίστ), ενώ ο Μούσα πρόσθεσε 9 πόντους.

Από πλευράς Ζαλγκίρις, ξεχώρισε ο Μόουζες Ράιτ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε και ο Μπουτκεβίτσιους (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ). Ωστόσο, η ομάδα του Κάουνας κατέρρευσε πλήρως στο τελευταίο δεκάλεπτο, πληρώνοντας την επιθετική της δυστοκία και τα λάθη.

Χαρακτηριστικό της εικόνας της ήταν η βραδιά του Γουίλιαμς-Γκος, που έμεινε μόλις στον 1 πόντο με πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα.

Με αυτή τη νίκη, η Dubai BC ανέβηκε στο 19-17 και μπαίνει γερά στη μάχη της δεκάδας, ενώ η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 21-15, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα.