ΦΩΤΟ/Κύπελλο Πάφου: Νικητής ο Νικόλας Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ!

«Κύπελλο Πάφου» ΣΚΗΤ στο Σκοπευτήριο Πάφου.

Ο Νικόλας Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ κέρδισε το δεύτερο Πρωταθληματικό αγώνα ΣΚΗΤ, το «Κύπελλο Πάφου», το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 04-05/04/2026, στο Σκοπευτήριο Πάφου.

Η πρώτη θέση και η νίκη κρίθηκε σε αγώνα σιούτ όφ, καθώς ο Βασιλείου ισοβάθμησε με τον Στέφανο Νικολαίδη της ΣΚΟΛΑΡ με 33 επιτυχίες στον τελικό και έτσι οι δύο Σκοπευτές οδηγήθηκαν στη διαδικασία σιουτ όφ, όπου ο Βασιλείου επικράτησε με 18 επιτυχίες έναντι 17 του αντιπάλου του.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Βασιλείου και Νικολαίδης, προκρίθηκαν στον τελικό με την ίδια επίδοση 118/125.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Μενέλαος Μιχαηλίδης της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με 115/125.

Στην Κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Σάββας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 114/125. Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε σε αγώνα σιούτ όφ μεταξύ του Στυλιανού Περικλέους της ΣΚΟΑΜ και του Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΥ, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 113/125. Νικητής στη διαδικασία σιούτ όφ αναδείχθηκε ο Περικλέους με 5 επιτυχίες έναντι 4 του αντιπάλου του, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, ενώ ο Παπαχαραλάμπους περιορίστηκε στην τρίτη θέση.

Στην Κατηγορία Παίδων τις τρείς πρώτες θέσεις κατέκτησαν Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ. Νικητής αναδείχθηκε ο Σπυρίδωνας Ευριπίδου με 83/125. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Δημήτρης Παύλου με 76/125 και την τρίτη ο Εφραίμ Κκαμάρης με 72/125.

Στην Κατηγορία Γυναικών, νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Ελευθερίου της ΣΚΟΛΕΜ με 109/125. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ με 107/125 και την τρίτη η Παναγιώτα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 100/125.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε η Σωτηρούλα Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ με 106/125 και στην Κατηγορία Κορασίδων η Ιωάννα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 54/125.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚ και Πρόεδρος του ΣΚΟΠΑΦ Λένος Κυριάκου, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού Ομίλου Πάφου Νεόφυτος Κωνσταντίνου και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΛΕΜ Λευτέρης Ελευθερίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Νικόλας Βασιλείου                ΣΚΟΛΕΥ          118/125 + 33 + 18

2. Στέφανος Νικολαΐδης          ΣΚΟΛΑΡ          118/125 + 33 + 17

3. Μενέλαος Μιχαηλίδης        ΣΚΟΛΕΥ           115/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Σάββας Σαββίδης                              ΣΚΟΛΕΥ       114/125

2. Στυλιανός Περικλέους                      ΣΚΟΑΜ        113/125 + 5

3. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους   ΣΚΟΛΕΥ        113/125 + 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Σπυρίδωνας Ευριπίδου         ΣΚΟΛΕΜ          83/125

2. Δημήτρης Παύλου                  ΣΚΟΛΕΜ          76/125

3. Εφραίμ Κκαμάρης                   ΣΚΟΛΕΜ          72/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Αναστασία Ελευθερίου          ΣΚΟΛΕΜ          109/125

2. Κωνσταντίνα Νικολάου          ΣΚΟΑΜ             107/125

3. Παναγιώτα Ανδρέου               ΣΚΟΕΠΑ            100/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Σωτηρούλα Χρίστου                ΣΚΟΛΕΜ           106/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ιωάννα Ανδρέου                      ΣΚΟΕΠΑ            54/125

 








 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

