Πρώτη φορά σε αποστολή της Λίβερπουλ ο Ίσακ μετά από 3,5 μήνες

Ο Αλεξάντερ Ίσακ τελευταία φορά βρέθηκε στο χορτάρι για τη Λίβερπουλ στις 20/12/2025 και 3,5 μήνες αργότερα ετοιμάζεται για τη μεγάλη επαναφορά.

Ο Σουηδός επιθετικός συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά από εκείνο το 2-1 επί της Τότεναμ, σε αποστολή των «κόκκινων», αφού κατάφερε να ξεπεράσει πλέον τον σοβαρό τραυματισμό που είχε αποκομίσει από το ματς με τα «σπιρούνια», με το κάταγμα στην περόνη.

Ο Σλοτ τον συμπεριέλαβε στους 21 του ταξιδιού προς το Παρίσι για τον πρώτο προημιτελικό με την Παρί, με τον διεθνή φορ να προπονείται σε φουλ ρυθμούς από την περασμένη Πέμπτη.

