Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Πολονάρα μετά την μάχη με την λευχαιμία

Μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση έρχεται από την Ιταλία, καθώς ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στις προπονήσεις, εννέα μήνες μετά τη διάγνωσή του με λευχαιμία.

Ο 34χρονος Ιταλός φόργουορντ υποβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, με τον ίδιο να κάνει τα πρώτα του βήματα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνεται να εκτελεί τα πρώτα του σουτ στο παρκέ.

Η Σάσαρι είχε σταθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, προσφέροντάς του συμβόλαιο από τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον απαραίτητο χρόνο για να επανέλθει πλήρως. Ο Πολονάρα δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, αν και είναι δεδομένο πως θα χρειαστεί χρόνος για να επανακτήσει τη φυσική του κατάσταση, μετά τις θεραπείες και τη μεγάλη καταπόνηση που υπέστη ο οργανισμός του.

Παράλληλα, ο Ιταλός άσος προχώρησε και στη συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Il mio secondo tempo» («Το δεύτερό μου ημίχρονο»), στο οποίο καταγράφει σκέψεις και εμπειρίες, εμπνευσμένος και από την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

