Γιαννακόπουλος: «Θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά;»

Αφού πρώτα τα έβαλε με τη διαιτησία του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και για τη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος... επέστρεψε στα social media με μία νέα ανακοίνωση σχολιάζοντας την σύρραξη των μετέπειτα αποβληθέντων Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

«Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά εσένα; Το παίζεις και μάγκας, ε; Να σε κάνω να μην μπορέσεις να περπατήσεις στον Πειραιά; Να βγάλουμε τι έχουμε στο συρτάρι μας ή όχι; Κάτι υπογεγραμμένο; Άσε, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα», είπε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού για το συμβάν και την ένταση λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους του ντέρμπι πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

