ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος: «Θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά;»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» ξανά με νέα ανάρτηση και ένα... υπονοούμενο για την σύρραξη πριν το ημίχρονο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Αφού πρώτα τα έβαλε με τη διαιτησία του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και για τη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος... επέστρεψε στα social media με μία νέα ανακοίνωση σχολιάζοντας την σύρραξη των μετέπειτα αποβληθέντων Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

«Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά εσένα; Το παίζεις και μάγκας, ε; Να σε κάνω να μην μπορέσεις να περπατήσεις στον Πειραιά; Να βγάλουμε τι έχουμε στο συρτάρι μας ή όχι; Κάτι υπογεγραμμένο; Άσε, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα», είπε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού για το συμβάν και την ένταση λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους του ντέρμπι πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

athletiko.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Διαβαστε ακομη