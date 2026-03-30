Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του επεισοδικαού ντέρμπι «αιωνίων» στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «ερυθρόλευκους» πάντως να αγωνιούν για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από το παρκέ με προορισμό τα αποδυτήρια λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στη γάμπα του αριστερού του ποδιού.

Η πρώτη ενημέρωση κάνει λόγω για τράβηγμα, ωστόσο, τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν αύριο, Τρίτη (31/03), όταν και θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να φανεί πλήρως το μέγεθος της «ζημιάς».