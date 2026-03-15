Τι είπε ο Αταμάν στους παίκτες του μετά τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 31-18 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αυτό είχε ως συνέπεια ο κόσμος της ομάδας να αποδοκιμάσει έντονα τους πράσινους, με το που έληξε η πρώτη περίοδο.

Όπως μεταφέρθηκε από την μετάδοση της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο Εργκίν Αταμάν είπε στους παίκτες του “ακούστε τον κόσμο“, σε μία προσπάθεια να τους “ξυπνήσει” την ομάδα του.

