Οργή Μπαρτζώκα: «Κάθε χρόνο τα ίδια εδώ! Στον Πανιώνιο άφησα μισθούς κι αυτό είναι το "ευχαριστώ"»

Οργή Μπαρτζώκα: «Κάθε χρόνο τα ίδια εδώ! Στον Πανιώνιο άφησα μισθούς κι αυτό είναι το "ευχαριστώ"»

Έξαλλος ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη λήξη του αγώνα κόντρα στον Πανιώνιο σχετικά με τα όσα έγιναν προς το πρόσωπο του αλλά και με το επεισόδιο με τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο για το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ αλλά και για τα συνθήματα κατά του ίδιου από τους οπαδούς της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει σε έντονο ύφος:

«Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, έχουμε Τρίτη - Πέμπτη παιχνίδια , είμαστε 4 νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό, έπρεπε να βάλουμε τον Βεζένκοφ, τον Μόρις και τον Γουόκαπ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, για να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Ότι κερδίσαμε είναι σημαντικό.

«Όσο χαλαρός και να είμαι, ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιώνιου. Μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, μεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες κλπ. Θεωρούν ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε "ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα". Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει».

Για το συμβάν με τον Φουρνιέ: «Τι σχόλιο θέλετε να κάνω για αυτό; Είναι αυτό που σας λέω. Ακόμα και στα court seats, είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί... Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στον Πανιώνιο εγώ, την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την επόμενη βγήκαμε 3οι και έφυγα, αφήνοντας μισθούς από τον Πανιώνιο και σε ανταπόδοση είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».

