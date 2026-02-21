Με εκπλήξεις οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας και Αταμάν

Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν έκαναν γνωστές τις εξάδες ξένων που επέλεξαν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20:00).

Από τον Ολυμπιακό «κόπηκαν», οι Άλεκ Πίτερς και Φρανκ Νιλικίνα και επιλέχθηκαν οι, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.

Στον Παναθηναϊκό έμειναν εκτός οι, οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς και οι «πράσινοι» θα παρουσιαστούν με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.